UBP Kurultayı.. İşte ilk 300 oyda adayların aldıkları oylar...

Saat 19:00 civarlarında kurultayda oy kullanan UBP üye sayısı 7000 olduğu açıklandı.
UBP Kurultayında 5 aday başkanlık için yarışıyor.
Oy sayma işlemi başladı... Divan Başkanlığını Zorlu Töre yapıyor.
Divan başkanlığı adaylardan 2'şer temsilciyi divana davet etti.
Tüm Sandıklar açıldı. Oylar 100'erli şekilde ayrıldı. Oylar sayılıyor
İŞTE İLK 300 OYDA ADAYLARIN ALDIKLARI OYLAR
Dr. Faiz Sucuoğlu 129 %43
Hasan Taçoy 90 %30
Dt. Ünal Üstel 35 %11,67
Dursun Oğuz 23 % 7,65
Nazım Çavuşoğlu 23 %7,65
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