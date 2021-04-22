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UBP MYK toplanıyor

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Üyelik başvuruları da değerlendirileceği için 6 ilçe başkanı da toplantıda hazır bulunacak.
UBP MYK toplanıyor

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu yarın ( 23 Nisan 2021- Cuma) saat 11.00’de salgınla mücadele koşullarına uyularak Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki parti binasında Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak.

Üyelik başvuruları da değerlendirileceği için 6 ilçe başkanı da toplantıda hazır bulunacak.

Merkez Yönetim Kurulu’nun gündemi şöyledir:

  1. Genel Başkan’ın hükümet, meclis çalışmaları ve Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde yapılacak gayri resmi Kıbrıs toplantıları ile ilgili MYK’yı bilgilendirmesi ve MYK’nın görüşlerini alması.
  2. Üyelik başvurularının karara bağlanması.
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