UBP MYK Üyesi Ahmet Savaşan: “Kurultay ilk turdan bitmez, haftaya buradayız”

BRT ekranlarında konuşan Ulusal Birlik Partisi (UBP) MYK Üyesi Ahmet Savaşan, kurultayın ilk turdan bitip bitmeyeceğine ilişkin soru üzerine, “İlk turdan sonucu beklemiyorum. Her aday kendi ağırlığında kişiler. Bakanlık yaparken de pek çok insana dokunan insanlar neticede. İkinci turun haftaya yapılacağını öngörüyorum” ifadelerini kullandı.
UBP'de beş adaylı kurultay bugün yapılıyor. Sonuç çıkmazsa haftaya ikinci turu gerçekleştirilecek.
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