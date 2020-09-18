UBP’li Yasemin Öztürk: “Ekonomik daralma geçici, ferah çok yakın”

UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk’e göre ülkemizdeki ekonomik sorunlar ile daralma ‘geçici bir durum’ ve çok yakında feraha ulaşılacak...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliğine (AB) girdikten sonra ekonomik olarak daha kötü bir noktaya sürüklendiğine dikkati çekti.

Öztürk’e göre ülkemizdeki ekonomik sorunlar ile daralma ‘geçici’ bir durum ve çok yakında feraha ulaşılacak.

UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, “Avrupa Birliği-ekonomi ilişkisi” konusuna dikkati çektiği Kanal T ekranlarında şöyle dedi:

“Avrupa Birliği’ne girildiğinde büyük bir refah yaşanacağı imajı vermeye çalışanlar var hala… Bunun en önemli, ibretlik örneği Güney Kıbrıs, yanımızda… Ekonomileri daha kötü… Bulgaristan? Berbat durumda… Yani Birliğe girilince güllük gülistanlık olmuyor. Oysa bunu varsayanlar hala varlar. İnsanların düşündüğü en önemli şey ekonomidir: ülkemizdeki bu sıkıntılı dönemi aştıktan sonra rahatlayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Her kafadan bir felaket senaryosu ile insanları özellikle ekonomi konularında karamsarlığa itmenin anlamı yok…”