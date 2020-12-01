UBP'li Yasemin Öztürk: "HP'nin 'uçuk' talepleri yüzünden hükümeti kuramadık"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, BRT’de 45+ programına konuk oldu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu...

Yasemin Öztürk şu açıklamaları yaptı:

“UBP‘de bir pazarlık süreci yaşandı. HP’nin bir an önce ülkenin hükümete ihtiyacı olduğunun idrak etmesi lazımdı. Büyük ortak olarak bazı bakanlıkların biz de olması iddiasındaydık. Ancak HP’nin İçişleri ve Maliye Bakanlıklarını talep ettiği sürekli basına da yansıyordu. HP bu kadar ısrarcı olmasaydı hükümet kurulmuştu. Ülkenin hükümete ihtiyacı varken, icraatların konuşulması gerekirken biz hala bakanlık konuşuyoruz. UBP birçok taviz vermesine rağmen HP ile uzlaşı sağlanmadı. Bakanlıklarla ilgili sıkıntılar yaşandığını ve HP’nin 4 bakanlık ve Meclis Başkanlığı talep ettiğine yönelik duyumlarımız oldu. HP’nin bize göre 4 bakanlık ve meclis başkanlığını istemesi uçuktur. Anlaşmazlığın en büyük sebebi budur.”