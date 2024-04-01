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Uçak türbülansa girdi, yolcular tavana yapıştı

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United Airlines'in Tel Aviv, Newark seferinde uçak türbülansa girdi. 22 yolcu yaralandı ve 7'si hastaneye kaldırıldı.
Uçak türbülansa girdi, yolcular tavana yapıştı

United Airlines tarafından işletilen uçak Cuma günü Upstate New York'taki bir havaalanına acil iniş yapmak zorunda kaldı.

New Windsor bölgesindeki Acil Müdahale Ekibine göre, uçakta bulunan 312 yolcudan 7 kişi uçağın varışıyla birlikte hastaneye kaldırılırken, 15 kişi de uçuş sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeniyle olay yerinde tedavi edildi.

Uçağın ABD'nin Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na yaklaşırken "şiddetli rüzgârlara" yakalandığı ve havalimanına inişini iptal etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Bazı yolcular koltuklarından fırladı

İsrail'in Tel Aviv kentinden kalkan uçak, ABD'nin New York Stewart Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi.

Uçaktaki kişilerin bazıları türbülans nedeniyle mide bulantısı ve göğüs ağrılarından şikâyetçi olurken, bazı yolcuların kemer takmamasınından dolayı oturdukları koltuklardan fırladıkları belirtildi.

Havayolu şirketi olayı doğruladı 

United Airlines Cuma günü geç saatlerde havacılık haber kaynağı Simple Flying'e yaptığı açıklamada olayı doğruladı:

"Cuma günü, United'ın 85 sefer sayılı uçuşu Newark'ta şiddetli rüzgârların rapor edilmesinin ardından Stewart Uluslararası Havalimanı'na (SWF) indi. Bir yolcu tıbbi bir olay nedeniyle uçaktan indi ve diğer birkaç yolcu olası yol tutması nedeniyle sağlık personeli tarafından kontrol edildi. Uçak, uçuş yakıt ikmali yaptı ve bu gece Newark'a devam etti." 

Federal Havacılık İdaresi, United Airlines'ın arka arkaya yaşadığı problemler nedeniyle soruşturma başlattığını bildirdi.

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