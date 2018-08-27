Japonya'nın uçan araba projesi için Uber, Japonya Hava Yolları, Airbus, Boeing, NEC, Toyota, ANA ve Yamato firmalarının da aralarında olduğu 20 şirket, yol haritası hazırlıklarına başladı.

Bir kaç sene önce uçan araba fikri bile herkes için hayaldi. Ancak teknolojinin gelişmesiyle beraber bu hayal hiçte uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşecek.

Ülke basınındaki haberlere göre, Japonya'nın uçan araba projesi için Uber, Japonya Hava Yolları, Airbus, Boeing, NEC, Toyota, ANA ve Yamato firmalarının da aralarında olduğu 20 şirket, yol haritası hazırlıklarına başladı.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının, uçan araba projesi için gelecek yıl performanslı akü, motor ve diğer ekipmanların üretilmesine destek amacıyla özel sektöre 40,4 milyon dolarlık bütçe ayırdığı belirtildi.

Uçan arabalara hazır olun!

Proje kapsamında, uçan arabanın 2020 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Bu konuda aslında UBER daha öncesinde de açıklama yapmış ve uçan taksi projesini 2020'de hayata geçireceğini açıklamıştı.

Uçan araba projesinin henüz nasıl bir rota üzerinde işlev göreceği ve bu konuda devletin nasıl bir yol izleyeceği belli değil. Kim bilir, belki ileri de artık uçan arabaları kullanmak adına ehliyet sırasına giren vatandaşları görürüz. Anlayacağınız üzere uçan araba hayali o kadar da uzak olmayan bir gelecekte hayata geçmiş olacak.