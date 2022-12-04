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“Üçlü virüs ölümcül olabilir”

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'Üçlü virüs' olarak bir arada görülen rinovirüs, RSV ve influenza ile ilgili korkutan uyarı... Aşı durumu ve yaş gibi değişkenlere bağlı olarak ölüme neden oluyor.
“Üçlü virüs ölümcül olabilir”

Havaların soğumasıyla grip vakalarında artış yaşanırken, son dönemde üst solunum yollarında aynı anda birden fazla virüs görülmeye başlandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, ‘üçlü virüs’ olarak bir arada görülen rinovirüs, RSV ve influenza ile ilgili vatandaşları uyardı.

Sipahi, “Altta yatan hastalık, daha önce özellikle yakın zamanda hastalıkla karşılaşmış olmak, aşı durumu ve yaş gibi değişkenlere bağlı olmak üzere bu üç virüs de ölüme neden olabilmekte. RSV ve influenzanın solunum yollarında yarattığı hasar ise rinovirüse göre daha uzun sürebilmekte” ifadelerini kullandı.

ÖNLEMLER AZALDI, VİRÜSLER ARTIŞ GÖSTERDİ

Bir arada görülen virüslerin artış gösterdiğine dikkati çeken Sipahi, şunları kaydetti:

– Aslında bu genel olarak Covid-19 dönemi yani 2020 yılı öncesinde de yaşadığımız mevsimsel bir artış. Havaların soğuması, kapalı alanlarda yaşama sıklığı artarken, havalandırma olasılığının azaldığı, çocukların sınıflarından dışarı daha az çıkmaya başladığı dönemin etkileri. Yurt dışında vakaların artması da seyahatler aracılığı ile ülkemizdeki vaka sayılarını artırmakta.

– Rinovirüs ve RSV olarak bilinen Respiratory Syncitial Virus, eskiden de oldukça sık olurdu. Bu dönemde listeye influenza yani grip virüsünü de ekleyebiliriz. Covid aşılarının etkisiyle de Covid-19 tanısı nispeten azaldıkça ve Covid önlemleri azaltıldıkça rinovirüs, RSV ve influenza için etkinlik alanı açılmış yani enfekte edebileceği kişileri daha rahat bulmuş gözüküyor.”

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