Üçüncü, Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı Düzenlendi

Polis Genel Müdürlüğü tarafından, 17 Mayıs 2022 tarihinde “Üçüncü Polis Örgütü

Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirildi.



Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda;

Personel, Özlük Konuları ve Lojistik, Bina ve Teknik Teçhizatın Düzenlenmesi, Polis Eğitimleri,

Araç Alımı ve İdamesi, Polislik Uygulamaları, İtfaiye Geliştirme Çalışmaları, Yabancılar ve

Muhaceret, Dış Kurumlara Devredilmesi Gereken Görevler, Polisiye Uygulamalarda Coğrafik Bilgi Sistemlerinin Önemi ile Bilişim ve Alt Yapı Sistemleri konularında yaşanan sorunlar, ortaya

konarak Polis Örgütünün mevcut durumunu geliştirmek amacıyla atılacak adımlar belirlenmiş ve çözüm önerileri ortaya konmuştur.



Polis Örgütü bünyesinde üçüncüsü gerçekleştirilen çalıştaya; Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

Tümg. Zorlu TOPALOĞLU, Polis Genel Müdürü Ahmet SOYALAN, Polis Genel Müdür 2.

Yardımcısı Hüseyin SAĞIROĞLU, Polis Teşkilatında çeşitli birimlerde görev yapan polis

mensuplarının yanı sıra, Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin ÇIRAKOĞLU ile Yakın Doğu

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Can KARA katılmıştır.