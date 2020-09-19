  • BIST 1.112
  • Altın 474,037
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 21 vaka! 3'ü yerel

Üçüncü Toplum Formu'ndan açıklama

» »
Üçüncü Toplum Formu'ndan açıklama
Üçüncü Toplum Formu'ndan açıklama

 

Dünyanın içinden geçtiği pandemi koşullarında dayanışmanın ve diyaloğun gelişmesi beklenirken büyük devletlerin çıkar çatışmaları ve gerginliği artıran çatışmacı dilleri gereken derslerin alınmadığını göstermektedir. Kıbrıs Sorunu çok taraflı bir sorun olmakla birlikte sorunun asli çözümünü sağlayacak olan Kıbrıslılardır. Bunu unutarak burada yaşayan toplumların iradesini dışlayanlar kaybedenler olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen öncesinde, bir Türk tezi olan, elli yıldır masada duran ve büyük kazanımlar elde edilen Federasyon modelinin geçerliliğini yitirdiğini ve BM Genel Sekreterinin duyurduğu 5’li konferansa masada diğer alternatifler (konfederasyon ve iki devletli çözüm) olmadan oturmayacağını açıklaması tam da AB’nin Kıbrıs Sorunu’nun federal temelde çözümüne yoğun ilgi göstermeye başladığı bu dönemde vahim bir hatadır. Kıbrıslı Türklerin iradesini hiçe sayan bu tavır hem Türkiye’ye hem de Kıbrıslılara bir fayda sağlamayacaği gibi federasyona dayalı BM kararlarının ve parametrelerinin geçerliliğini de ortadan kaldırmayacaktır.  

Kıbrıs’ın kuzeyinin Türkiye’nin alt yönetimi olduğu algısını pekiştiren bu açıklamalar, statüko koşullarının devam ettiği, dünyadan izole yaşayan Kıbrıslı Türkler ile Türkiye arasında iyileşmesi güçleşen yaralar açılmasına ve tarikatların yuvalandığı, gün geçtikçe ülkesine yabancılaşan, yüzü Avrupa’ya dönük Kıbrıs Türk toplumunun büyük tepkisine yol açmıştır. 

Üçüncü Toplum Forumu olarak adanın sahipleri olan Kıbrıs toplumlarına sesleniyoruz: Birlikte yaşamanın mümkün olduğu Federal Kıbrıs için yükseltilecek mücadele bugün dünden daha da elzemdir. Bu bağlamda adadaki toplumların bu bilinçle hareket edip liderliklerine baskı yapması, varlığını ortaya koyması kaçınılmazdır. Kıbrıs’ımız bölünemeyecek kadar küçük, birleşerek büyümeyi başararak dünyaya örnek olacak kadar büyüktür.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit, kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisinin yalnızca Kıbrıs Türk halkındadır19 Eylül 2020 Cumartesi 14:18
  • “Sokakta Satranç Var” Projesine Ilgi Büyük19 Eylül 2020 Cumartesi 14:10
  • Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Gaziler Günü’nü Kutladı19 Eylül 2020 Cumartesi 11:14
  • Devlet Piyangosu’nda 300 Bin Tl’lik Büyük İkramiye Devretti19 Eylül 2020 Cumartesi 11:11
  • Yasal Emirlerine Riayetsizlik Üzerine Yasal İşlem Başlatıldı19 Eylül 2020 Cumartesi 10:53
  • DP Genel Başkanı Ataoğlu'ndan Gaziler Günü Mesajı19 Eylül 2020 Cumartesi 10:50
  • Dipkarpaz'da Arazi Yandı19 Eylül 2020 Cumartesi 10:46
  • Çayırova’da Valya mevkiinde Yasak Av19 Eylül 2020 Cumartesi 10:40
  • (Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu Gelişme)19 Eylül 2020 Cumartesi 10:35
  • Narkotikten Kaçamadı!19 Eylül 2020 Cumartesi 10:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti