  • BIST 1.385,610
  • Altın 492,83
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1200
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'nın en prestijli bilim ödülüne layık görüldü

» »
Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'nın en prestijli bilim ödülüne layık görüldü
Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'nın en prestijli bilim ödülüne layık görüldü

Korona virüse karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile biyokimyager Prof. Dr. Katalin Kariko, Almanya'nın en büyük tıp ödülü "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022" ile onurlandırıldı.

Almanya'da 1952 yılından beri tıp alanındaki araştırmalar için Paul Ehrlich Vakfı tarafından verilen "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter Ödülü" bu yıl, korona virüse karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile biyokimyager Prof. Dr. Katalin Kariko'ya verildi. Paul Ehrlich Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Şahin, Türeci ve Kariko, mesajcı RNA'nın (mRNA) hastalığı önleme ve tedavi etmede bir ilke olarak geliştirilmesindeki vizyonları ve azimleri nedeniyle 2022 Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülüne layık görüldü" denildi.

Almanya'nın tıp alanında en en prestijli ödülüne layık görülen Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortakları Şahin ve Türeci ile Macar asıllı Kariko, 120 bin Evro değerindeki ödülü 14 Mart 2022'de Frankfurt'ta düzenlenecek törenle alacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Corona virüsünde ölüm sayısı İspanyol gribini geçti21 Eylül 2021 Salı 13:02
  • Alzheimer Tedavisinde Yeni Araştırmalar Umutları Artırıyor!21 Eylül 2021 Salı 12:31
  • Türkiye; en az iki doz Covid-19 aşısı yaptıranlar temaslı olduğunda karantinaya girmeyecek21 Eylül 2021 Salı 11:45
  • Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 Salgınına İlişkin Gelişmeler20 Eylül 2021 Pazartesi 22:45
  • Bağışıklık çökmesinin 5 işareti ve bağışıklığı güçlendiren 10 mutfak sırrı!20 Eylül 2021 Pazartesi 22:38
  • 2050’de Türkiye 4’üncü sırada!20 Eylül 2021 Pazartesi 22:15
  • Işıklı bir ortamda uyumanın vücudumuza verdiği zararlar20 Eylül 2021 Pazartesi 22:07
  • Sigara içmeyin, kanseri engellersiniz20 Eylül 2021 Pazartesi 22:00
  • Obezite erken ergenliği artırıyor20 Eylül 2021 Pazartesi 21:45
  • Delta varyantı gebelerin ölüm riskini artırıyor20 Eylül 2021 Pazartesi 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti