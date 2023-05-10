Ukrayna: Başkent Kiev'i hedef alan 15 Rus füzesini düşürdük

Ukraynalı yetkililer, sabaha karşı başkent Kiev’i hedef alan 15 Rus seyir füzesinin düşürüldüğünü açıkladı.

Serhiy Popko adlı üst düzey bir askeri yetkili, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Popko, füzelerin Hazar Denizi’nde uçan dört uçak tarafından ateşlendiğinin düşünüldüğünü kaydetti.

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın Pazar gecesi, şimdiye kadarki en büyük kamikaze İHA saldırısını düzenlediklerini açıklamıştı.

Füzelerin de kullanıldığı saldırılarda Odessa'da bir kişi hayatını kaybederken Kiev'de beş kişi yaralandı. Bu saldırılar nedeniyle Ukrayna genelinde hava saldırısı sirenleri çalındı.