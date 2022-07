Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: İstila altındaki toprakları geri almadan barış yok

Zelenskiy, ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a verdiği röportajda, "Rusya'yla çatışmaları durdurmak, onlara toparlanmaları için bir fırsat sağlar. Çatışmaların durmasını, jeopolitik yaklaşımlarını değiştirmek ya da Sovyetler Birliği dönemine ait topraklardaki hak iddialarını geri çekmek için kullanmazlar" dedi.



Cuma günü yayımlanan söyleşide Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı fazlasıyla küçümsediğini söyleyerek, "Ağzını piton gibi açtı ve bizi başka bir tavşan zannetti ama biz tavşan değiliz. Bizi yutamayacağı anlaşıldı, kendisinin paramparça olma tehlikesi de ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.



Putin, İran'da düzenlenen ve Türkiye'nin de katıldığı Astana zirvesinde çarşamba günü yaptığı konuşmada, Kiev'in martta İstanbul'da düzenlenen görüşmelerde hazırlanan "ön barış anlaşmasına" sadık kalmadığını ve savaşın diplomatik yollardan sonlanmasını istemediğini öne sürmüştü. Zelenskiy ise Putin'in açıklamasını "hezeyan" diye nitelemişti.

"HALKI KATLEDİYOR, SONRA 'DİYALOG KURALIM' DİYOR"



Ukraynalı lider, "Kaşalot gibi gelip iki bölgeyi yuttu, şimdi de 'Çatışmaları durdurun' diyor. Bu olursa dinlenecek ve iki ya da üç yıl sonra yeniden iki bölgeyi daha ele geçirip, tekrar 'Çatışmaları durdurun' diyecek. Bu böyle gidecek. Yüzde yüz" ifadelerini kullandı.



Savaşın sonlanmasını istemeyen asıl kişinin Putin olduğunu savunan Zelenskiy, "Halkı katlediyorlar, şehirleri yok ediyorlar, sonra gelip 'Diyalog kuralım' diyorlar. Kiminle konuşacaklar, kayalarla mı? Ellerinde kan var ve bunu temizlemeleri imkansız. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.



Zelenskiy, Rusya'nın istila ettiği toprakları almadan barışın mümkün olmadığını belirterek, "Halk, öncelikle tüm bölgelerin özgürleştirilmesi gerektiğine inanıyor. Ondan sonra ne yapılacağına ve ileriki yüzyıllarda nasıl yaşayacağımıza dair görüşebiliriz. Halkımız bunu yapabileceğimize inanıyor. Ne kadar hızlı halledersek o kadar az kişi ölür" ifadelerini kullandı.

"ŞAMARI YEMEDEN ANLAMAYACAKLAR"

Ukraynalı lider, "Bölgeleri askeri yöntemlere başvurmadan istiladan arındırmayı ve hayatları kurtarmayı tercih ediyoruz. Fakat kiminle uğraştığımız belli. Şamarı yemeden hiçbir şeyi anlamayacaklar" diye konuştu.



Ukraynalı güçler, mart ve nisanda Rus ordusunu başkent Kiev'le ülkenin kuzeyindeki diğer bölgelerden çıkarırken, çatışmalar şu anda güneydeki bölgelerde yoğunlaşmış durumda.



Rus askerler, Herson ve Zaporijya'nın büyük kısmını halen elinde tutuyor. Kremlin'in buralarda halka Rus pasaportu vermeye başladığı da bildirmişti. Putin, mayısta istila altındaki bölgelerde yaşayanların pasaport almasını kolaylaştıran bir uygulamayı da devreye sokmuştu. Rus devletinin haber ajansı TASS, 12 Temmuz'da Herson'da en az 10 bin kişinin pasaport aldığını aktarmıştı.

"RUSYA, İLHAK PLANLARI YAPIYOR"



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby ise salı günkü açıklamasında Moskova'nın, Herson ve Zaporijya'nın yanı sıra ülkenin güneydoğusunda yer alan ve Donbas olarak anılan bölgedeki Donetsk ve Luhansk'ı ilhak etmeyi planladığını öne sürmüştü.



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 4 Temmuz'da Luhansk'ın tamamının ele geçirildiğini duyurmuştu. Ukrayna da son birliklerin bölgeden çekildiğini doğrulamış fakat bunun taktiksel olduğunu ve yeniden döneceklerini savunmuştu. Donetsk'in kontrolü içinse çatışmalar sürüyor.

"GÜNDE 6 BİN HAVAN SALDIRISI DÜZENLİYORUZ"



Zelenskiy, özellikle ABD'nin gönderdiği Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) ve 155mm obüslerin, çatışmalarda büyük fark yarattığını da savundu.



Ukrayna lideri, önceden Rusların günde 12 bin havan saldırısı yaparken, Ukrayna ordusununsa 1000 ila 2 bin saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Şimdiyse Rusya'nın mühimmat sıkıntısı yaşadığını ve Ukrayna askerlerinin günde 6 bin havan saldırısı düzenleyebildiğini öne sürdü.



Zelenskiy söz konusu durumun can kayıplarına da yansıdığını söyledi. Çatışmaların yoğunlaştığı mayıs ve haziranda günde 100 ila 200 asker kaybettiklerini, şimdi bu sayının 30'a indiğini savundu.



Öte yandan Ukrayna lideri, 24 Şubat'ta başlayan savaşın başından beri yaşanan toplam can kaybına dair bilgileri, askeri gizlilik politikasını gerekçe göstererek paylaşmayı reddetti.



Kiev, yaklaşık 39 bin Rus askerinin öldürüldüğünü ileri sürerken, Batılı kaynaklar sayının bunun yarısı civarında olduğunu savunuyor. Moskova ise can kayıplarına dair son resmi açıklamasını martta yapmış, çatışmalarda 1351 askerin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını öne sürmüştü.