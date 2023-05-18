  • BIST 4.681,71
  • Altın 1257.928
  • Dolar 19.7795
  • Euro 21.4195
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

Ukrayna: Rus ordusu yine Kiev’e hava saldırısı düzenledi

» »
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik bu sabah Rus ordusu tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
Ukrayna: Rus ordusu yine Kiev’e hava saldırısı düzenledi

Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Rus kuvvetlerinin başkent Kiev’e yönelik sabah erken saatlerde hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Rus ordusunun mayıs ayında başkente 9. kez hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, “Mayıs ayının başından bu yana başkente art arda dokuzuncu hava saldırısı düzenlendi. Bu kez saldırı, Hazar bölgesinden stratejik bombardıman uçakları Tu-95MS, Tu-160 tarafından, muhtemelen X-101/555 tipi seyir füzeleri ile gerçekleştirildi.” bilgisi verildi.

Rus güçlerinin, saldırı sırasında insansız hava araçları (İHA) da kullandığı kaydedilen açıklamada, ön bilgilere göre tüm hedeflerin Ukrayna hava kuvvetlerince imha edildiği belirtildi.

Havada imha edilen füze parçalarının Kiev’in Desnyanski ve Darnytskyi semtlerine isabet etmesi sonucu yangın çıktığı bildirilen açıklamada, “Füzelerin ve İHA’ların tipi ve sayısı ile ilgili nihai veriler yakında Hava Kuvvetleri tarafından açıklanacak.” ifadelere yer verildi.

Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde hava saldırısı alarmı çalmaya devam ediyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya eski ABD büyükelçiliği çalışanını gözaltına aldı16 Mayıs 2023 Salı 15:01
  • Ukrayna’dan barış açıklaması16 Mayıs 2023 Salı 10:31
  • Avrupa turuna çıkan Zelenskiy, İngiltere Başbakanı’yla görüştü15 Mayıs 2023 Pazartesi 20:54
  • Ukrayna, yangına robotla müdahale etti15 Mayıs 2023 Pazartesi 15:59
  • Japonya’dan 100 trilyon yenlik doğrudan yabancı yatırım hedefi14 Mayıs 2023 Pazar 16:39
  • Papa Franciscus, Zelenskiy ile görüştü14 Mayıs 2023 Pazar 14:46
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İtalyan kanalına konuştu14 Mayıs 2023 Pazar 10:46
  • Ruslar GKRY ve Malta'dan aldıkları 'altın pasaportlarını' kaybediyor13 Mayıs 2023 Cumartesi 20:08
  • Rusya’ya çifte darbe: Uçağı ve helikopteri düştü13 Mayıs 2023 Cumartesi 17:25
  • Zelenskiy, yurt dışı ziyaretlerini İtalya’da sürdürüyor13 Mayıs 2023 Cumartesi 16:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti