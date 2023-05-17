Ukrayna: Rusya son 24 saatte Ukrayna'ya 31 füze saldırısı düzenledi

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'ya gerçekleştirdiği hava ve füze saldırılarıyla ilgili bilgi verildi.

En son dün gece yarısına doğru Rus güçlerinin Ukrayna'da Mikolayiv ve Konstantinivka şehirlerine "S300" ve "Kalibr" tipi füzeler ile saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, Rus ordusunun son bir günde 31 füze fırlattığı kaydedildi.

Rus kuvvetlerinin saldırı sırasında 6 "Kinjal" hipersonik füzesi de kullanıldığı hatırlatılan açıklamada, 31 füzeden 2'sinin havada patladığı, 25'inin ise Ukrayna hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.