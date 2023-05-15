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Ukrayna, yangına robotla müdahale etti

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Ukrayna'nın Ternopil kentindeki bir depoda çıkan yangına müdahalede robot kullanıldı. Kumandayla deponun içine gönderilen ve itfaiye hortumunun bağlandığı robotun yangına müdahale anları kameralara yansıdı.
Ukrayna, yangına robotla müdahale etti

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin Ternopil kentindeki bir depoda çıkan yangına müdahalede robot kullanıldığını duyurdu.

Acil Durumlar Servisi Başkanı Serhiy Kruk, “Kurtarma ekiplerimizin robot asistanı, işlevselliğini ilk kez kanıtlamıyor. Kurtarma ekipleri bu robotların yardımıyla Ternopil ve Khmelnytsky bölgelerindeki düşman saldırılarının etkilerine müdahale etti. Robotun operatörü, yangına çok yaklaşmadan müdahale edebiliyor” dedi.

Görüntülerde, paletli ve itfaiye hortumunun bağlı olduğu robotun depodaki yangına müdahale ettiği anlar yer aldı.

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