  • BIST 5.626,49
  • Altın 1474.015
  • Dolar 23.3809
  • Euro 25.0957
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

Ukrayna’da barajın vurulması sonucu meydana gelen selde 6 kişi öldü

» »
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu meydana gelen selde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin kaybolduğunu bildirdi.
Ukrayna’da barajın vurulması sonucu meydana gelen selde 6 kişi öldü

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahovka Barajı’nın patlatılması sonucu selden en çok etkilenen Herson ve Mykolayiv bölgelerindeki durum değerlendirildi.

Herson bölgesinde toplam 46 yerleşim yerinin hala sular altında bulunduğu belirtilen açıklamada, “Bölgede 190'ı çocuk 2 bin 718 kişi tahliye edildi. 5 kişi hayatını kaybetti, 7'si çocuk 35 kişinin akıbetiyle ilgili haber alınamıyor.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Mykolayiv bölgesinde de 31 yerleşim yerinin sular altında kaldığına işaret edilerek, 167'si çocuk 982 kişinin tahliye edildiği, 1 kişinin öldüğü aktarıldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Dnipro Nehri’nde su seviyesinin düşmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kahovka Barajı’nda da düşüş gözlemlendiği ve su seviyesinin 7,4 metre olduğu kaydedildi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sel paniği yaşanmıştı… Ukrayna’dan yıkılan barajla ilgili iyi haber09 Haziran 2023 Cuma 13:52
  • BM’den Kahovka çağrısı: Durum daha da kötüleşebilir08 Haziran 2023 Perşembe 11:57
  • Rusya: Ukraynalı sabotajcılar amonyak boru hattını patlattı07 Haziran 2023 Çarşamba 17:25
  • Tansiyon yüksek: Barajı patlattılar, bölge sular altında kaldı06 Haziran 2023 Salı 13:11
  • AB, 5 ülkenin Ukrayna’dan tahıl ithalatı kısıtlamasını uzattı06 Haziran 2023 Salı 12:12
  • Rusya: Ukrayna’nın karşı taarruzu püskürtüldü05 Haziran 2023 Pazartesi 13:52
  • Hindistan’daki tren kazasında can kaybı artıyor04 Haziran 2023 Pazar 12:49
  • Zelenskiy: NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz03 Haziran 2023 Cumartesi 20:00
  • Japonya’da Mawar kabusu: Binlerce kişi için tahliye çağrısı03 Haziran 2023 Cumartesi 11:32
  • BM, Asya'da uyuşturucu ticaretinin "aşırı seviyelere" yükseldiği konusunda uyardı03 Haziran 2023 Cumartesi 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti