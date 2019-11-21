Ulaştırma Bakanı Atakan: “Yarım kalan yol projelerinin tamamlanması için çalışıyoruz”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan yarım kalan yol projelerinin tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Halkın Partisi’nden (HP) yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan katıldığı bir programda, mevcut yol projelerinin durumu hakkında bilgi verdi.

Türkiye Cumhuriyeti’yle yapılmış olan Karayolları Master Planı çerçevesinde yarım kalanlarla birlikte şu anda yürütülen 7 proje olduğunu anlatan Atakan, bu projelerin 4 tanesinin yüklenici firmasının ara emirlerden kaynaklanan 5 yıllık gecikme nedeniyle tasfiye olduğunu, iflasını istediğini, bu nedenle bazı projelerin yarım kaldığını anlattı.

Bu projelerin, doğu yolu olarak adlandırdıkları Alsancak-Karşıyaka yolu, İskele-Çayırova yolu, Kuzey Lefkoşa çevre yolu ve Güzelyurt-Lefke yolu olduğunu kaydeden Atakan, “Dört ihalenin tek bir yüklenicisi vardı şu anda yok. Girne Doğu yolunun Çatalköy’ü de içine alan Alagadi kavşağına kadar olan bölümü ihale edildi fakat hiç yer teslimi yapılmadı. Diğer iki projemizin biri Girne dağ yolu, diğeri ise Balalan’dan Yenierenköy’e giden dağ yoludur. Şu anda yarım kaldı görünüyor ama bir hak ediş ödenmesi gerekiyor. Son yapılan ekonomik protokolde bu iki firmaya da belli bir hak ediş ödemesi yapılacak, bununla ilgili bir teknik çalışma yapılıyor.”dedi.

“GİRNE DOĞU YOLUNUN İLK ETABI İÇİN İHALE BİTMEK ÜZERE”

İskele – Çayırova ve Lefkoşa çevre yollarına 2019 bitmeden başlanmasını öngördüklerini dile getiren Tolga Atakan, Girne doğu yolunu da üç etaba böldüklerini söyledi

Atakan şöyle devam etti:

“Alsancak çemberinden Alsancak giriş kavşağına kadar olan birinci etapla ilgili kendimiz bir kaynak ürettik. İhalesi bitmek üzeredir. Kazanan açıklandıktan sonra çalışmalar süratle başlayacak. Türkiye’de şu anda bir bütçe çalışması var. Tamamlandıktan sonra, Kuzey Lefke yolunun yarım kalan bölümü Doğancı – Lefke ve Çatalköy tarafındaki yolu için de nerede ihale edileceğine aralık ayı içinde karar verilecek ve takvimi netleşecek. 2020 yılında çalışmaları başlayacak. Diğer yollarla ilgili ara emirle ilgili sorunlar çözüldü.”

“DEVLET PROJELERİNDE DE İKİNCİ, HATTA ÜÇÜNCÜ BİR GÖZ PROJEYE BAKMALI”

Ciklos bölgesindeki yenileme konusuna da değinen Atakan, yapılan üst yapı çalışmasının, bazı kesimler tarafından “sıfırdan” yapılıyor gibi aktarıldığını ve bunu yanlış olduğunu belirtti.

Atakan, sadece çökmelerin giderildiğini ve asfalt gibi üst yapı çalışmalarının halledildiğini; menfezler ve kanallar gibi bölümlerin bu projenin içine dahil olmadığını söyledi.

Atakan, “2020 projelerimiz içinde yer alan Mevlevi-ODTÜ kampüsü ve Ercan çemberinden Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yanına yapılması planlanan yeni projelerde zemin etüdünden, çatı raporuna kadar bütün konularda bilirkişi görüşü alınacak, atılması gereken adımlar atılacak. Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları’yla da yürüttüğümüz bir çalışma var. Uzun bir süredir devlet projelerinde vize olur mu, olmaz mı konusunda bir tartışma var. Biz her halukarda ikinci bir gözün, hatta mümkünse üçüncü bir gözün projeye bakmasında hiçbir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu yönde de işbirliği süreci içindeyiz” dedi.

“EHLİYET DENKLİĞİ KKTC VATANDAŞININ LEHİNE BİR ADIMDIR”

Bakan Tolga Atakan, ehliyet denkliği konusuna da değinerek, kamuoyunda yanlış anlaşılma olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’yle yapılan bir protokolle sağlanan ehliyet denkliğinin KKTC vatandaşlarının lehine olduğunu ifade etti.

Atakan şöyle konuştu:

“Birçok vatandaşımızın iş, eğitim gibi sebeplerle Türkiye’de yaşayıp, çok sıkıntı çektiği bir konuydu. Bu sıkıntı ortadan kaldırıldı. Ülkemizde ise buraya gelen tüm yabancılara ehliyet çevirimi sorunsuz bir şekilde zaten yapılıyordu. Bunlarla ilgili bazı kısıtlamalar getirildi. Bu noktada da farklı olguları tartışıyoruz maalesef. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı seviyoruz. Gelen yabancıların hepsinin kaza yaptığına dair bir bilgi kirliliği dolaşıyor. 2018 rakamlarında da 2019’da da genel trafik çarpışmaları içinde ölümlü kazalar da dahil olmak üzere, yabancı vatandaşların karıştığı kaza sayısı çok çok düşüktür. Bizim vatandaşlarımızın neden olduğu kaza sayısı çok daha fazladır”



Atakan, KKTC’ye turizm amaçlı gelen herhangi bir ülke vatandaşının 90 güne kadar kalabildiğini ve bu süreçte araba kiralayıp, ülke trafiğine çıkma hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Atakan, birçok ülkeye göre tersten yani soldan akan trafiği, çember kullanımını, geçiş üstünlüğünü ve dikkat edilmesi gereken konuları içeren broşürleri 3 dilde hazırlayarak, araç kiralama noktalarına bıraktıkları bilgisini verdi. Atakan, “Amaçladığımız farkındalığı sağladığımızı düşünüyoruz.” dedi.

“GENİŞ KAPSAMLI BİR TRAFİK YASASI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Afrika ve bazı Ortadoğu ülkelerinden gelen kişilerin ehliyetleriyle ilgili çevirim noktasında sahteleme tespit ettiklerini aktaran Tolga Atakan, şu sözlerle açıklamasını sürdürdü:

“Bu ülkeden gelen vatandaşların bir intibak sınavından geçirilip, ehliyet sürüş müfettişlerimizin uygunluk görmesi halinde bir değişim yapılması uygulamasını başlattık. Bu süreçte de bir sürü olumsuz vaka yakaladık ve bu kişilerin ehliyetinin ülkemiz ehliyetine çevrimini bloke edip, trafiğe çıkmasını engelledik. Şu anda üzerinde çalıştığımız bir trafik yasası var, geniş kapsamlı bir yasa. Orada da daha ileri bazı uygulamaları bunun içine koyarak Meclis’e sevk edeceğiz.”

“ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, araç muayene istasyonları konusunda son aşamaya geldiklerini, teknik şartnamesinin de bitmek üzere olduğunu söyledi. Atakan, her şey planlandığı gibi giderse aralık ayı içinde ihalesini duyurmayı amaçladıklarını belirtti

Atakan, şöyle devam etti:

“Şu anda Polis Genel Müdürlüğü uhdesinde sadece salon araçlarını muayene edebildiğimiz bir sistemimiz var. Kamyon, otobüs, çekici gibi büyüklükteki araçları muayene edemediğimiz, oradaki fren, elektrik aksamı ve başka noktalardaki sorunları göremediğimiz bir yapı içindeyiz. Bu yapıyı dünyadaki birçok ülkede uygulanan, Bakanlık kontrolünde kamu özel işbirliğiyle kurulacak istasyonlarda motosikletten, salon arabaya, minibüs, TIR, dozer, kamyona kadar muayene edebileceğiz. Modern, çağdaş şekilde muayene edilmesini sağlayıp yollarımızda seyreden araçların belli bir standardın üzerinde olmasını planlıyoruz. İlk etapta 4 ana istasyon planlanıyor. Tamamı 3 veya 4 kanallı olacak. Randevu sistemine gidilecek. Araç muayene ve seyrüsefer ödemeleri online takip edilecek. Muayene randevusu için de mesaj gönderilecek.”