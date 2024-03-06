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Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 815 Araç Sürücüsüne İşlem

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05.03.2024 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 2,926 araç sürücüsü kontrol edildi. Bunlardan 815'i çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek yasal işlem başlatıldı. 5 sürücü tutuklandı ve 58 araç trafikten men edildi
Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 815 Araç Sürücüsüne İşlem

 

            05.03.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,926 araç sürücüsü kontrol edildi ve 458’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 98’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 35’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 30’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanma, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 161’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 815 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 sürücü tutuklanmış ve 58 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

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