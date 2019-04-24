Ülke genelinde zorunlu su kesintisi yapılıyor

Ülke genelinde zorunlu olarak su kesintisi yapılıyor. Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulama İletim Yapıları işi kapsamında (tarımsal su), Geçitköy Pompa İstasyonu’nda yürütülecek çalışmalara bugün başlandı

Çalışmalar nedeniyle 24.04.2019 (bugün)-26.04.2019 (Cuma) tarihleri arasında Türkiye’den temin edilen suyun ulaştığı depolara su verilemeyecek.

Tarim ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, belediyeler ile işbirliği içerisinde yerel su kaynaklarını, bugün saat 10.00 itibarı ile devreye koyuldu.

Tarim ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, çalışmaların devam ettiği dönem süresince, halkın içme ve kullanma suyunu daha bilinçli ve tasarruflu kullanması konusunda çağrıda bulundu