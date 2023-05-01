Uluçay: Çalışmalarla Ödemelerin Erken Zamanda Kapatılması Öngörülüyor

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay şeffaflık ilkesi ile hareketle Gazimaĝusa Belediyesi Meclis Üyeleri'nin yanı sıra, söz verdiği gibi dönem dönem kent halkını da belediyenin mali durumu ile ilgili bilgilendirmeye devam ediyor.

Geçmiş borçlarını, ilgili kişi veya firmalar ile görüşerek onların sağladıkları kolaylıklar sonrasında bütçe ve overdarft imkanlarını kullanarak karşılayan Gazimağusa Belediyesi, finans sektöründe yakın zamanda olabilecek gelişmeleri dikkate alarak, zaman kazanmak gayesiyle bankalar ile yaptığı görüşmeler sonucu borçlanmaya gidiyor.

Başkan Uluçay konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bankaların tümünden 40 Milyon TL; 36 ay vadeli borçlanma veya 35 Milyon TL overdart kullanımı yönünde teklifler alındığını açıkladı. Söz konusu iki dış kaynak kullanımından yalnızca birinin kullanılacağını belirten Başkan Uluçay, yapılacak borçlanma ile kıdem tazminatları ve geçmiş borçların ödemesinin yapılacağını kaydetti.

Başkan Uluçay konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Dünya ve Türkiye finans piyasalarındaki gelişmeler ile bunun KKTC'ye yansımalarının dikkat ile takip edildiğini ifade etti. Yerel finans sektörü yöneticileri ile yapılan görüşmelerde de önümüzdeki günlerde gerek döviz fiyatları ve gerekse faiz oranlarında yükselişler olabileceği ihtimalinden bahsedildiğini kaydeden Başkan Uluçay, gelişmelerin dikkate alınarak yapılacak borçlanma ile bir yandan Belediyenin mükellefiyetlerini sınırlamak, diğer yandan da alacaklılara olan ödemelerin erken zamanda kapatılmasının öngörüldüğünü vurguladı.