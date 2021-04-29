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Uluçay:Tatar buradan da söylediğini söylemiştir.Bunun için Cenevre’ye gitmek geremiyordu

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Uluçay:Tatar buradan da söylediğini söylemiştir.Bunun için Cenevre’ye gitmek geremiyordu
Uluçay:Tatar buradan da söylediğini söylemiştir.Bunun için Cenevre’ye gitmek geremiyordu

“Pandemi, Ekonomi ve Siyaset” konulu konuşma yapan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, ülke insanının bu üç başlıkta da mutsuz olduğunu söyledi.

Yaz döneminin yaklaşması ile ekonominin canlanması için adımlar atılması gerektiğini ifade eden Uluçay, öncelikli olarak iç talebin artırılması için çalışılması gerektiğini kaydetti. Gerekli çalışmaların yapılmadığını öne süren Uluçay, “Ekonomide canlılık beklentileri dibe vurdu” dedi.

Seçim konusuna da değinen Uluçay, tüm parti başkanlarının varacağı bir görüş birliği ile seçim takviminin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Cenevre toplantısından da bahseden Uluçay, “Maalesef Cenevre görüşmeleri beklenildiği gibi oldu” dedi.

Uluçay, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar buradaki tutanaklarda da yazdığı gibi, yani buradan da söylediğini söylemiştir. Bunun için Cenevre’ye gitmek geremiyordu. Şunun için gitmek gerekirdi… Güney Kıbrıs’ı zorlamak amacıyla” şeklinde konuştu.

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