Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan “Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi”nin beşinci sayısı okuyucu ile buluştu!

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan “Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi”nin beşinci sayısı yayımlandı. Yılda iki kez çıkan ve sosyal bilimler ile sanatın farklı disiplinlerindeki araştırmalara yer veren dergi, son sayısında disiplinlerarası yaklaşımlar ile iletişim çalışmalarının zenginliğini gözler önüne seriyor. Farklı bakış açılarıyla ele alınan makaleler, sanat ve kültür alanlarına yeni perspektifler sunuyor.

Sinema, sanat tarihi, arkeoloji, müzecilik, kültürel çalışmalar ve toplumsal cinsiyet konularına yer verildi...

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fevzi Kasap editörlüğünde yayımlanan “Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi”nin beşinci sayısında; sinema, sanat tarihi, arkeoloji, müzecilik, kültürel çalışmalar ve toplumsal cinsiyet konularına ağırlıklı olarak yer verildi. Dergide, Gülbin Aydın’ın “Afgan Yönetmen Atıq Rahımı Sinemasında Anlatı: Toprak ve Küller İle Sabır Taşı Film Örneklerinde Din ve Tanrı Motifleri”, Serbay Çelebi’nin “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Ölümcül Kadın (Femme Fatale) Temsili; Becky Sharp (1935) Filmi”, Burcu Kaya’nın “Aşık Veysel’in Ontolojik Bakış Açısıyla ‘Kara Toprak’ Şiiri: Varlık, Hayat ve Doğa İlişkisi”, Baran Kahraman’ın “Film Yapımında Bir Tersine Çevrim Süreci Olarak Sanal Prodüksiyon ve Sinemasal Anlam”, Duygu Şahin’in “Geç Ortaçağ ve Erken Rönesans İtalya’sında Veba ve Sanat”, Gönül Kendir, Funda Hoşsöz ve Akile Aykulu’nun “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Göç ve Eğitim Temelinde Bir Değerlendirme”, Ersin Aycan ve Buse Mete’nin “Leyla’nın Kardeşleri Filmine Kültürel Feminist Kuram Perspektifinden Bir Bakış”, Yaşar Özrili’nin “An Evaluation on The Meaning and Expression Of Art History in The Context of Visual Literacy in Museums”, İbrahim Kiçir’in “Protestan Ahlaktan Enfantilist Etosa Tüketim Kültürü Ve Reklamda Çocuklaşma: E-Ticaret Sitesi Reklamları Üzerine Bir Analiz”, Mustafa Sadakoğlu’nun “Sinema ve İdeoloji:Doğulu Katile Batılı Perspektiften Bakmak”, Serdar Özbilen’in “Uzaylılaşan Piyasa Arkeolojisi: Küreselleşen Arkeolojide Form Dışılaşma Eğilimleri ve Yansımaları”, Hacer Özyanıkoğlu’nun “Yapay Zekanın Grafik Tasarım Alanında Kullanımı ve Etik Sorunlar” ve Tülay Batur’un “Yoksullukla Mücadelede Selçuklu İlçesi Örneği” makaleleri yer alıyor.