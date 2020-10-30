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Ünal Üstel: “Jet krizinde faturanın neden bize kesildiğini de anlamadık”

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Yarın ilk turu yapılacak Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayına saatler kala adaylar açıklamaları ile hem kamuyoyuna hem de üyelere mesaj vermeye devam ediyor.
Ünal Üstel: “Jet krizinde faturanın neden bize kesildiğini de anlamadık”

Katıldığı TV programında konuşan Ünal Üstel şöyle konuştu; 

“Bir taraftan kurultay hazırlıkları bir taraftan da ülkedeki ekonomik şartları nasıl süratle hızlandırrız ve asıl yatırımcıları nasıl çekeriz ve bu konuda bürokrasiyi nasıl azaltabiliriz. Yatırımcının önünü açmak için canla başla çalışacağız.

Pandeminin başında özel izinle bir yatırımcı arkadaşımızı KKTC’de kazandığı bir ihalenin yerini görmek için gelmişti… Bu faturanın neden bize kesildiğini de anlamadık. Bunu hep söyledik… Bir an önce polis raporu çağrısı yaptık ve hala daha rapordan ses yok… Bu raporda en ufak bir kusurum olmadığı görülecektir. Kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir."

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