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UNICEF: 3 milyar insanın evinde ellerini sabunla yıkayabileceği lavaboları yok

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UNICEF, sabun ile ellerin yıkanmasının yeni koronavirüs salgınıyla mücadelede son derece önemli olduğunu ancak dünya genelinde 3 milyar insanın evinde ellerini su ve sabunla yıkayacağı lavabosunun bulunmadığını bildirdi.
UNICEF: 3 milyar insanın evinde ellerini sabunla yıkayabileceği lavaboları yok

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde 3 milyar insanın, yani dünya nüfusunun yüzde 40'ının evinde ellerini su ve sabunla yıkayacağı lavabosunun bulunmadığını açıkladı.

Sabun ile ellerin yıkanmasının yeni koronavirüs salgınına karşı son derece önemli olduğu belirtilen açıklamada, en az gelişmiş ülkelerdeki insanların yaklaşık dörtte üçünün de bu temel ihtiyaçtan yoksun olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca dünya genelinde okulların üçte birinde çocukların ellerini yıkayabileceği lavaboların olmadığı ve sağlık merkezlerinin yüzde 16'sında ise işlevsel tuvalet ve lavaboların bulunmadığına işaret edildi.

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