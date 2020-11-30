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UniteCyprusNow:Ülkemizi yeniden birlikte inşa edelim

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BM yetkilisi Lute'un liderlerle görüşmesi arifesinde UniteCyprusNow tarafından basın bildiri yayınlandı
UniteCyprusNow:Ülkemizi yeniden birlikte inşa edelim

Açıklama şu şekilde:

Kıbrıs sorununu çözmek hedefiyle görüşmelerin yeniden başlaması imkanlarını araştırmak için kıdemli BM yetkilisi Jane Holl Lute adamıza gelirken tüm vatandaşlarımıza nasıl bir geleceğe doğru gittiğimizi değerlendirmeye çağırırız.

 

2020 yılı, adanın her iki tarafındaki Kıbrıslılara kalıcı olarak bölünmüş bir adanın nasıl görünebileceğine ilişkin karanlık bir ipucu vermiştir.

 

Kıbrıslı Rumlar Ledra Caddesi’nde yeniden yükselen barikatların, 2008’de Lokmacı geçiş noktasının açılışının ardından yeniden hayat bulan başkentin hayat enerjisini yok etmesine şahit olmuşlardır. Dükkanlar daha az müşteri gelmesinden şikayet ederken, mülk sahipleri kiraların düşmesinden şikayet etmektedir. Başkentin kalbi 1990’lara geri dönmektedir. Kıbrıslı Türkler, BM kararları hilafına kısmi olarak açılan Maraş’tan kaynaklanacak ekonomik “faydanın” yerel katkısının olmayacağını, altyapı ve tedariğin dışarıdan sağlanacağını görmüştür. Seçimlerine benzeri olmayan müdahaleler yapılmış, ekonomik bağımlılıkları artmıştır.

 

Adamızda görmek istediğimiz gelecek bu mudur? Çocuklarımız için istediğimiz gelecek bu mudur?

 

Bir çoğumuz barış içinde birlikte yaşayabileceğimizi biliyoruz. Bir çoğumuz eğer idareyi birlikte paylaşma konusunda anlaşabilirsek Kıbrıs’ın daha güvenli, kendisiyle daha barışık, refah içinde olacağını biliyoruz.

 

Oysa tüm bunları siyasetçilere bırakmaya devam ediyoruz ve siyasetçiler hala daha başarısız olmaya devam ediyorlar. UniteCyprusNow geçtiğimiz haftalarda adamızı yeniden birleştirme konusunda kararlı genç aktivistleri eğitmeye başlamıştır. Gelecek haftalarda daha nicelerini de eğitecektir.

 

Kıbrıs’ın gençleri geleceğimizin birleşik bir Kıbrıs’ta olduğunun farkındadırlar. Bırakalım da geleceğimizi ortak bir vizyon ve umut sahibi olan gençler şekillendirsin. Gelin ülkemizi hep birlikte yeniden inşa edelim.

 

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