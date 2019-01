Ünlü oyuncunun ağabeyi ölü bulundu

Oyuncu ve yapımcı Erkan Can'ın, 74 yaşındaki ağabeyi Ömer Can, Bursa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ömer Can'ın şüpheli ölümüyle ilgili polis ve savcılık, soruşturma başlattı.



Sevilen oyuncusu ve yapımcı Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, öğle saatlerinde evinde ölü bulundu. Yıldırım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ömer Can'dan haber alamayan komşuları, bahçe kapısının açık olduğunu görüp içeri girdi.

Ömer Can'ın hareketsiz yattığını gören komşular, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Ömer Can'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, evde detaylı inceleme yaptı. İncelemenin ardından Can'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



Ömer Can'ın komşularından Mehmet Çolak, ''Mahalleli tarafından çok sevilen biri. Dün birlikte çay içtik. Kendini iyi hissetmediğini söyledi" dedi. Komşuları, oyuncu Erkan Can'ın özel günlerde gelerek ağabeyi Ömer Can'ı ziyaret ettiğini belirtti. Ömer Can'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)