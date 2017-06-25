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Ünlü sanatçı Taşpınarlı Girne'de boğulma tehlikesi atlattı

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Ünlü sanatçı Taşpınarlı Girne'de boğulma tehlikesi atlattı
Girne’de girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren müzik dünyasının önemli isimlerinden bir olan ünlü keman ustası Namık Taşpınarlı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Detay Kıbrıs

Girne’deki bir otelde müşteri olarak bulunan Namık Taşpınarlı (55) otelin plajında yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi.

Dün öğleden sonra saat 16.30’da meydana gelen olayda ilkyardım tedavisinden sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Taşpınarlı’nın yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Türk müzik dünyasının önemli isimlerinden biri olan ünlü kemancı Namık Taşpınarlı, Gülben Ergen'in konser programı kapsamında ülkemize gelmişti.

Olayı öğrenen ünlü sanatçı Gülben Ergen’in, apar topar hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.

 

 

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