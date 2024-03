“Üreten kadın güçlüdür, güçlü kadın, güçlü toplum demektir”

Kadın ve Sanat temalı etkinlikte konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, belediye başkanı olarak üreten kadınları her alanda desteklediklerini belirterek, “Üreten kadın güçlüdür, güçlü kadın, güçlü aile demektir. Güçlü aile ise güçlü toplum demektir” dedi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, İskele Mimoza İnner Wheel Derneği tarafından düzenlenen Kadın ve Sanat temalı etkinliğe katıldı. Etkinliğe UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Uluslararası İnner Wheel ikiyiz yirmi ikinci bölge başkanı Akile Hıvsi Kader, TOGEH Başkanı Sibel Dinçyerük, Büyükkonuk Ekoturizm Derneği Başkanı Louis Cemal ve bölge halkı katıldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 8 Mart’ın bir kadının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha tüm dünyaya hatırlattığımız bir gün olduğunu belirterek, “Bana göre bir gün değil aslında her gün hatırlamalıyız. 8 Mart emekçi kadınların birlik, beraberlik, dayanışma ve mücadelesini herkese bir kez daha hatırlatır ve gösterir. Mehmetçik Büyükkonuk Beldesi olarak 8 Mart’ı ve ne anlama geldiğini bizler çok iyi biliyor ve yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs’ta 18 belediye içinde tek kadın belediye başkanıyım. Bu yola çıkarken cinsiyetim, özellikle erkek cinsiyetin kadınların önüne geçmesini çok yaşadım. Belediyecilik kadın işi mi, yapabilir mi, yapamaz gibi şeyler duydum. Ben hep kendime ve yanımda olan kadınların gücüne, desteğine güvendim ve yola öyle çıktım” dedi.

Belediye başkanlığına seçilmesinde kadınların çok büyük bir payı olduğunu hatırlatan Fatma Çimen Tuğlu, “Benim bölgede yaptığım her güzel şey, her başarı aslında biz kadınların neler yapabileceğini gösteriyor. Güzel işleri başarmak da şu anda burada olduğu gibi siz sevgili kadınların desteğiyle oluyor. Tüm kadınlara örnek olup, cesaretlendirdiğimiz her kadının kendi gücünü tanımasını sağlayacağız. Bölgemizde yapacağımız kadın ve özellikle üreten kadınlara yönelik projelerimiz özünde bölge kadınımız, ekonomik olarak güçlendirmek, sosyal olmasını artırıp önce kendi mutluluğu sonra evinin mutluluğunun artmasını sağlayacaktır” dedi.

“ÜRETEN KADIN GÜÇLÜDÜR”

Tuğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Üreten kadın güçlüdür, güçlü kadın, güçlü aile demektir. Güçlü aile ise güçlü toplum demektir. Her kadının kendi gücü vardır. Her kadın özeldir, her kadın güzeldir, her kadın başarılıdır, her kadın güçlüdür. Yeter ki gücünü fark etsin ve yanında bir dost eli olsun. Tüm güçlü kadınların 8 mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlar, hepinizi sevgi ile kucaklarım”