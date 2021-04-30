Üste:''Çift aşılı çocuklarımıza ayrıcalık tanıyabiliriz. Çünkü kısa bir dönem için gelecekler”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel BRT’de 14. Saat programına katılarak aşı programı, ev karantinası uygulaması ve yeni açılımlar olup olmayacına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Üstel, Pazar günleri sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam edeceğini söyledi.

“Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında yeni açılım olacak mı?” sorusuna karşılık, “Bayramın gelmesi ile Türkiye’deki kapanmanın da ne denli ciddi olduğunu gördü sanırım Üst kurul. Bir anda ülkenin tümünü açmak vaka sayıları ile orantılıdır düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, çift aşılı olan ve yurtdışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrencilerin bayram dolayısıyla ülkeye gelmeleri halinde evde karantina uygulamasına girebileceklerini söyledi.

Bakan Üstel, “ Çift aşılı olan çocuklarımız için aile bize tahahütte bulunursa geldiklerinde kendileri ile temas etmeyeceği yönünde evlerde kalınabilir. Elbette olabilir. Ama çift aşı şartı vardır. Onun da belgesini istiyoruz. Zaten çocuklarımız gurbette kalıyor. Geldikleri zamanda merkez karantinaya koymak biraz soru işaretli. Dolayısıyla bu çocuklarımıza ayrıcalık tanıyabiliriz. Çünkü kısa bir dönem için gelecekler” dedi.

“EN YAKINIM DAHİ OLSA KURALLARA UYACAK”

“Kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. Bugün en yakınım dahi olsa kurallar ne ise uyacak. Uymadığı zaman cezai yaptırım ne ise kendisine uygulanacak” diyen Ünal Üstel, şuana kadar 1200 kişiye elektronik bileklik uygulamasının gerçekleştiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Üstel, “Ufak tefek elektronik bileklik uygulamasını ihlalini yapan çıkmıştır. Hemen polise müracaat ettik. Polis ilgili soruşturmasını yaptı. Cezasını kesti. Eğer o cezaya uymadıysa da bunu hemen savcılığa sevk etti. Savcılık kanalı ile de mahkemeye çıkılması için de gerekli prosedürler başlanmıştır. Burada kimse bizi yanlış anlamayacak. Bu ülkede herşeyden önce insanımızın sağlığı en önde gelir. Dolayısıyla duran ekonomik çarkları yavaş yavaş çevirmek için bir adım attık. Bu adımı kimsenin küçülterek veya leke düşürmeye hakkı yoktur” diye konuştu.

“EV KARANTİNASINA UYMAYANLAR % 5 ORANINDA”

Ünal Üstel, Ev karantinasına uymayanların yüzde 5 civarında olduğunu ve bunlara da gerekli cezaların verildiğini ifade etti.

14 gün merkez karantinada bulunmanın kolay olmadığına da değinen Bakan Üstel, “Ama bu işin de izolesi bu şekildedir. O şekilde de olmazsa bu Covid 19 virüsünden kurtulamıyorsun” dedi..

Sağlık BakanıÜnal Üstel, elektronik bilek uygulamasını yaygınlaştırmak amacıyla ilgili şirkete daha çok bileklik getirilmesi için talimat verildiğini söyledi.

“BİLEKLİK UYGULAMASI GENİŞLETİLİYOR”

Üstel, “ Önümüzdeki günlerde elektronik bilek uygulamasını genişleteceğiz. Yavaş yavaş daha büyük kesimlere açmak mecburiyetindeyiz. O yüzden şuanda elimizde belli sayıda elektronik bileklik olduğu için daha çok açılım yapamıyoruz” dedi.

“KONTROLÜ ELDEN BIRAKMAMAK LAZIM”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ndeki vakaların nereden nereye geldiğini hep beraber gözlemledik. Hemen yanı başımızdaki komşumuzu gördük. Vakaların nereden nereye geldiğini ve radikal tedbirler almak mecburiyetinde kaldıklarını gördük. Biz allaha bin şükür iyi gidiyoruz. Vakalarımız var ama kontrollü gidiyoruz. Kontrolü elden bırakmamak lazım ki en azından Haziran, Temmuz ve Ağustos ayını kazanmış olalım. Ki daha rahat açılımlarla halkımızın ve ülkenin önünü açmış olalım” diye konuştu.

Üstel, sağlık çalışanlarının eylemine saygısı olduğunu ancak sağlık hizmetinin aksamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

“GEÇMİŞTEKİ SORUNLARIN ŞİMDİ BU ORTAMDA TARTIŞILMASI BENİ ÜZDÜ”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “Özellikle bugünlerden geçerken, bir seneyi geçti yaklaşık 13-14 aydan beridir ki dünyayı kasıp kavuran Covid 19 korana virüsü ve ülkemizde de aynı devam ediyor. Bunu asgari noktaya çekmek için çalışmalar yapılırken doktorların geçmişten olan sorunlarını şimdi orta yere getirip, bu ortamda tartışmaları beni üzdü. Ve ilgili bazı siyasilerde çıkıp yorum yapıyor” dedi.

“BEN SİYASET YAPMIYORUM”

Doktorların kadro sorununun bugünün sorunu olmadığına işaret eden Bakan Üstel, “Doktorların kadro sorunu en azından baksanız 6-7 sene önceki konudur. Biz sendikaya şu güvenceyi de verdik. Siz grevinizi kaldırın, çünkü insanların şuanda tedaviye ihtiyacı vardır. Ben göreve geldiğim günden beridir ki doktorların kadrolarının çıkması için gerekli çalışmaları yaptık. Maliye Bakanlığındadır. 2-3 güne kalmaz da kamu hizmeti komisyonuna görüşülecek. Hala daha ısrarla bu grevi bu şekilde sürdürmek bana göre siyasidir. Sağlığa siyaset karıştırıyorlar. Bu güzel bir olay değil. Bizleri üzer. Ben Sağlık Bakanı olarak sağlık çalışanları sendikası ile her platforumda görüştüm. Görüşmeye de devam ediyorum. Diyorum ki grevinizi kaldırın. Hükümet ve Sağlık Bakanı olarak bu işin takipçisiyim. ....Ben siyaset yapmıyorum. Başbakanımda ilgili bakan arkadaşlarımda bu konuya vakıftır. Ve süratli olması için bu konunun Başbakan talimat verdi. Ama bu özel zamanda sağlıkçıların işleri yavaşlatması hembizleri üzmüştür hem de vatandaşımızı üzmüştür.Temennim sağduyulu davranırlar. Biran önce yavaşlatılmış eylemi orta yerden kaldırırlar” dedi.

Bakan Üstel, doktorların sorunlarını çözeceğini vurguladı.