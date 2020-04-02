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Üstel: 28 Alman turist ve vefat eden 2 Alman turist ülkelerine gönderildi

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Üstel: 28 Alman turist ve vefat eden 2 Alman turist ülkelerine gönderildi
Üstel: 28 Alman turist ve vefat eden 2 Alman turist ülkelerine gönderildi

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ülkede daha önce koronavirüsü dolayısı ile tedavi gören ve 14 günlük karantina süreleri sona eren 28 Alman turistin bu sabah 02.00 saatlerinde ülkelerine uğurlandığını, vefat eden iki Alman turistten ötürü de duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ercan’dan ayrılan Alman kafilesine uçakta kendilerini izole etmeleri için Bakanlık olarak kolonya dağıttıklarını da belirten Üstel, turistlerin gelecek yıllarda tekrardan ülkemize geleceklerini de ümit ettiklerini söyledi.
Vefat eden Alman turistlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar dileyen Üstel, Alman Büyükelçisi ve uçak şirketi ile yapılan görüşme sonucunda vefat eden Almanların naaşlarını da uçağın kargo bölümünde taşınarak ailelerine teslim edildiğini belirtti.

Geçen hafta Alman, Fransız ve Polonya vatandaşı olan 878 turisti ülkelerine gönderdiklerini anlatan Üstel, bu kişilerin ülkelerine döndükten sonra Kuzey Kıbrıs’tan övgü ile bahseden mektuplar yazdıklarını ve yayınladıklarını da söyledi.

“Önce sağlık, sonra ekonomi” diyen Üstel, hükümetin, sağlığı her şeyin önünde tuttuğunu, bu süreçte de yakın gelecekle ilgili yeni tedbirler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.
Öncelikle, ülkemizi sağlıklı ve güvenli bir pozisyona getirmek mecburiyetindeyiz” diyen Üstel, “Nisan ayının sonunda, ülkemizde hastalığın azalmasına, mayıs ayının sonlarında ise hastalığın sona ermesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

Hükümetin aldığı tedbirlerle kapıların kapatılması ve uçuşların durması başta olmak üzere bir çok önlem alındığını anlatan Üstel, bu çerçevede İngiltere’den ve Türkiye’den gelen öğrenci ve vatandaşlarımıza da hotel karantinası getirildiğini anlatarak, Malpas’ta karantinada olan vatandaşların dün itibari ile sağlık kontrolünden geçirilerek evlerine gönderildiğini söyledi.

Hotel karantinasından çıkan kişilerin bu süre zarfında kendilerine iyi bakıldığını ve bu nedenle hükümete teşekkür ettiklerini söyleyen Üstel, bu tedbirler karşısında herkesin hassasiyet göstererek mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmaması gerektiğini belirtti.
İstanbul’dan dün gelen öğrenci ve vatandaşların da sağlık kontrolünden geçirilerek ülkeye giriş yaptığını ifade eden Üstel, boşalan Malpas Hotel’i dezenfekte ettikten sonra yeni gelen yolcuları buraya yerleştirdiklerini söyledi.

Üstel, 4 Nisan cumartesi günü ise Ankara’dan bir charter sefer düzenleneceğini, öğrenci ve vatandaşların ülkeye gelerek 14 günlük karantina altına alınacaklarını duyurdu.
Bu süreçte turizmin zarar görmesi ile tüm ülkenin etkilendiğini de söyleyen Üstel, esnaf, taksici, otobüscü ve üretici başta olmak üzere bu durumun herkesi olumsuz etkilediğini vurguladı.

Dünyayı saran salgın nedeni ile tüm iş yerlerinin kapandığını ve bu süreçte sıkıntılar yaşandığını dile getiren Üstel, bu sıkıntıları birlik, beraberlik ve insanımızın sağduyu ile hareket ederek aşabileceklerini ifade etti.
Turizm ve Çevre Bakanlığı ve bağlı dairelerinin bu süreç içerisinde whatsapp hatları üzerinden hizmet vereceğini de kaydeden Üstel, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için böyle bir hizmeti yürürlüğe koyduklarını söyledi.

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