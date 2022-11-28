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Üstel açıklama yaptı..."Ülkemiz siyaseti Sayın Arter’in birikimlerinden ve deneyimlerinden yararlanmaya devam edecektir."

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"Sayın Arter’in ortaya koyduğu birliğimizi bölen değil güçlendiren duruş son derece önemlidir ve unutulmayacaktır."
Üstel açıklama yaptı..."Ülkemiz siyaseti Sayın Arter’in birikimlerinden ve deneyimlerinden yararlanmaya devam edecektir."

İşte açıklama;

Maraş açılımı gibi önemli bir süreçte Gazimağusa Belediye başkanılığı görevini layıkı ile sürdüren ve  adını tarihe geçiren değerli kardeşim İsmail Arter’in, yapılacak Gazimağusa Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olmayacağı yönünde üretmiş olduğu kararı saygı ile karşılıyorum.

Anavatanımız Türkiye ile birlikte tam bir uyum içerisinde Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak yürüttüğümüz ortak politikalara her zaman destek veren, söz konusu ulusal çıkarlarımızsa, makamlar teferruattır demekten geri durmayan Sayın Arter’in ortaya koyduğu birliğimizi bölen değil güçlendiren duruş son derece önemlidir ve unutulmayacaktır.

Gazimağusa’ya verdiği hizmetler ve Maraş açılımı sürecinde yürüttüğü özverili çalışmalarından dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Muhakkaktır ki, ülkemiz siyaseti Sayın Arter’in birikimlerinden ve deneyimlerinden yararlanmaya devam edecektir.

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