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Üstel: KKTC'nin güçlenmesini istemiyorlar

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Başbakan, UBP Başkanı Üstel, Değirmenlik ziyaretinde birlik beraberlikle hareket edip seçimden zaferle ayrılacaklarını söyledi
Üstel: KKTC'nin güçlenmesini istemiyorlar

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, UBP’nin Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan ile birlikte Değirmenlik ve Demirhan köylerini ziyaret etti.

Ziyarette Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan da hazır bulundu.

Ziyarette bir konuşma yapan Ünal Üstel, seçime 3 gün kaldığını anımsatarak, birlik beraberlik içerisinde hareket edilmesinin önemine değindi.

“Biz bu yola üç parti çıktık. Adaylarımızı belirledik. Küskünlük kırgınlıklar olabilir ama dargınlık küskünlük zamanı değildir. Şimdi tek yürek olma zamanıdır” diyen Üstel, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan ve üç partinin belediye meclisi üyesi adaylarının sahada çok iyi çalıştığını söyledi.
Ünal Üstel, Ebru Törehan’ın ortaya koyduğu projelerin hükümetin destekleriyle hayat bulacağına dikkat çekti

Üstel, “Sandıktan ne kadar güçlü çıkarsak, sesimiz o denli gür çıkacak.. Bu seçim Milli davamız için de çok önemlidir. Bu bilinç ile hareket etmeliyiz” diye konuştu.

 

“KKTC’NİN GÜÇLENMESİNİ İSTEMİYORLAR”

KKTC’yi kuran, O’na inanan ve güçlenip daha da yücelmesi için çalıştıklarını anımsatan Üstel şöyle konuştu:

 

“Biliyorsunuz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkemize gelip Meclisimizde hitap ettiği zaman muhalefet meclise girmedi. Sayın Erdoğan, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binası yapacağını müjdeledi ama muhalefet bunun yapılmaması için uğraş veriyor. Çünkü KKTC’nin güçlenip gelişmesini istemiyorlar. Bizi Rum’a yama yapmak istiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz”

“Biz güçlü belediyelerle güçlü KKTC’yi yaratmak için yola çıktık. Durmak yok” diyen Ünal Üstel, pandemiye, savaşa, döviz krizine rağmen Anavatan Türkiye’nin desteği ile ekonomik zorlukları aşmak için çalıştıklarını kaydetti.

Bu yerel seçimden zaferlerle ayrılıp hükümet ve belediyeler işbirliği içinde güçlü KKTC’yi yaratmak için çalışacaklarını vurgulayan Üstel, “Bu seçim bu yüzden çok önemlidir. Tek yürek olarak hareket edip seçimden zaferle ayrılacağız” diye konuştu.

 

TÖREHAN: VERECEK SÖZÜMÜZ, TUTACAK GÜCÜMÜZ VAR

UBP’nin Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan da konuşmasında UBP-DP-YDP olarak tek bir vücut gibi hareket ettiklerini söyledi. “25 Aralık’ta bu vücuda hayat vereceğiz” diyen Törehan, geç saatlere kadar hep birlikte çalıştıklarını, köyleri tek tek gezip vatandaşlarla kucaklaştıklarını belirtti.
“Verecek sözümüz, tutacak gücümüz var” diyen Törehan, seçimi kazanıp bir an önce vatandaşlara hizmet etmeye başlamak istediğine vurgu yaptı.

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