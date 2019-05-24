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Üstel: “ Sektörün sorunlarını iş birliğiyle çözeceğiz”

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Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, personeli ile ikinci bakanlık dönemindeki ilk toplantısını düzenledi.
Üstel: “ Sektörün sorunlarını iş birliğiyle çözeceğiz”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıya müsteşar Doç. Dr. İsmet Esenyel, daire müdürleri ve personel katıldı.

Toplantıda, personelle tek tek görüşerek fikir ve önerilerini alan Bakan Üstel, yeni dönemde yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“Bizim çok zamanımız yok, süratle çalışmak, ülkenin ve sektörün sorunlarını uyumlu ve hızlı bir şekilde çözmek gerekiyor” diyen Üstel,  personelle iş birliği içinde çalışarak turizm sektörünü daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

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