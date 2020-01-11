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Üstel: “Sosyal medyanın turizm adına etkin şekilde kullanımı zorunluluktur”

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Üstel, Değişen çağın; kendi insan modelini oluşturup, yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdiğini belirterek, “Sosyal medyanın da turizm adına etkin şekilde kullanımı lüks değil, zorunluluktur” ifadelerini kullandı.
Üstel: “Sosyal medyanın turizm adına etkin şekilde kullanımı zorunluluktur”

Turizm Şûrası düzenleniyor. Şûrada konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, sosyal medyanın turizm adına kullanımının bir lüks değil bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Turizm alanında ortaya çıkan yeni gelişme, değişim ve beklentilerin tüm paydaşlar ile birlikte ele alınacağı şurada, turizm politikası yakalayacaklarını anlatan Bakan Üstel, çıkan sonuçları bir kılavuz olarak kabul edeceklerini söyledi.

Değişen çağın; kendi insan modelini oluşturup, yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Turizm Bakanı Ünal Üstel, “Dolayısıyla turizm de buna ayak uydurmak zorunda. Sosyal medyanın da turizm adına etkin şekilde kullanımı lüks değil, zorunluluktur” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Üstel, “2020-2030 yılları arasında uygulanacak, ulusal bir turizm politikası için, şuramızın hedeflerimizi gerçekleştirmede yarar sağlayacağına inanıyorum, çalışma koyan herkese teşekkür ederim” diyerek cümlelerini noktaladı.

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