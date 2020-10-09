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Uyuşturucu Alma,Verme,Tasarruf Davasında 5 gün tutukluluk

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Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme vetasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Oluwasegun Samuel Amuleya, InnocentOnyemauche Nwokenkwo, Moses Onwubıko ve Ifeanyı Vıncent Onyema dün mahkemehuzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu Alma,Verme,Tasarruf Davasında 5 gün tutukluluk

Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve
tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Oluwasegun Samuel Amuleya, Innocent
Onyemauche Nwokenkwo, Moses Onwubıko ve Ifeanyı Vıncent Onyema dün mahkeme
huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Halima Diya Ajikobi’nin bağı olmadığı
belirlenerek, serbest bırakıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı


Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı 1 Oluwasegun Samuel
Amuleya, zanlı 2 Innocent Onyemauche Nwokenkwo, zanlı 3 Moses Onwubıko, zanlı 4
Ifeanyı Vıncent Onyema’nın Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu
suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 6.10. 2020 tarihinde Gönyeli’de ikamet ettiği
apartmanda zanlılar 1 ve 2’nin kaldığı dairede mahkeme emriyle yapılan aramada zanlı 1’in
yatak odasında 15 gram ağırlığında satışa hazır hintkeneviri türü olduğuna inanılan
uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı 2’nin pantolonunun
cebinde yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin
bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlı 1’in konu maddeleri zanlı 3’den 300 Euro
karşılığında aldığı ve uyuşturucuları sattıktan sonra parayı iade edeceğinin tespit edildiğini
söyledi. Polis, zanlı 3’ün Gönyeli’deki ikametgahının dışında üzerinde hintkeneviri türü
olduğuna inanılan uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazinin bulunarak emare
alındığını anlattı. Polis, zanlı 1, 2, 4’ün gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, alınacak
ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 5 gün tutuklu daha kalmasını
talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 5 gün tutuklu
kalmasına emir verdi.

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