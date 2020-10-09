Uyuşturucu Alma,Verme,Tasarruf Davasında 5 gün tutukluluk

Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme vetasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Oluwasegun Samuel Amuleya, InnocentOnyemauche Nwokenkwo, Moses Onwubıko ve Ifeanyı Vıncent Onyema dün mahkemehuzuruna çıkarıldı.

Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve

tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Oluwasegun Samuel Amuleya, Innocent

Onyemauche Nwokenkwo, Moses Onwubıko ve Ifeanyı Vıncent Onyema dün mahkeme

huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Halima Diya Ajikobi’nin bağı olmadığı

belirlenerek, serbest bırakıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı 1 Oluwasegun Samuel

Amuleya, zanlı 2 Innocent Onyemauche Nwokenkwo, zanlı 3 Moses Onwubıko, zanlı 4

Ifeanyı Vıncent Onyema’nın Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu

suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 6.10. 2020 tarihinde Gönyeli’de ikamet ettiği

apartmanda zanlılar 1 ve 2’nin kaldığı dairede mahkeme emriyle yapılan aramada zanlı 1’in

yatak odasında 15 gram ağırlığında satışa hazır hintkeneviri türü olduğuna inanılan

uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı 2’nin pantolonunun

cebinde yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin

bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlı 1’in konu maddeleri zanlı 3’den 300 Euro

karşılığında aldığı ve uyuşturucuları sattıktan sonra parayı iade edeceğinin tespit edildiğini

söyledi. Polis, zanlı 3’ün Gönyeli’deki ikametgahının dışında üzerinde hintkeneviri türü

olduğuna inanılan uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazinin bulunarak emare

alındığını anlattı. Polis, zanlı 1, 2, 4’ün gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, alınacak

ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 5 gün tutuklu daha kalmasını

talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 5 gün tutuklu

kalmasına emir verdi.