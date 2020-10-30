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Uyuşturucu zanlılarına 4 gün tutukluluk

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Güney Kıbrıs’tan almış oldukları uyuşturucu maddeler ile askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kuzey Kıbrıs’a girmeye çalışırken yakalanan zanlılar dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu zanlılarına 4 gün tutukluluk

Güney Kıbrıs’tan almış oldukları uyuşturucu maddeler ile askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kuzey Kıbrıs’a girmeye çalışırken yakalanan zanlılar Sadettin Doğukan Gülbudakve VladislavNikolaev ile suç ortağı olduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı Barış Akartürk dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı. Metin, Lefkoşa'da zanlılar Sadettin Doğukan Gülbudak ve VladislavNıkolaev’in Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ve kokain ithal ve tasarrufu ve Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçlarıylaNarkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutukladıklarını belirtti. Polis, 22.10.2020 tarihinde saat 21.30, Lefkoşa'da, Narkotik ekibinin pusu görevi yaptığı esnada, Güney Kıbrıs’tan gelip askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlılar Sadettin Doğukan Gülbudak ve VladislavNıkolaev’in görüldüğünü ve zanlı Nikolaev’in elindeki Dont Stop yazılı çantayı askeri bölgeye attığını anlattı. Polis, zanlı Sadettin Doğukan Gülbudak’ın üzerinde yapılan aramada sağ ön cebinde yaklaşık 1 gram kokain, şeffaf naylona sarılı 5 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, çanta içinde 130 gram hintkeneviri ile 30 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların suçüstü tespit edilerek tutukladıklarını söyleyerek, zanlı 2’nin gönüllü ifade verip, 21.10.2020 tarihinde Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Rum tarafına geçtiklerini, bir şahıstan 2 bin Euro karşılığında 135 gram hintkeneviri, 2 bin 250 Euro karşılığında 31 gram kokain satın aldıklarını belirttiğini söyledi. Polis, VladislavNıkolaev’ın ifadesinde ayrıca zanlı Sadettin Doğukan Gülbudak’la tercümanlık için 400 Euro karşılığında anlaştıklarını belirtti. Polis, zanlı 1’in sözlü beyanında söz konusu maddeleri şuan huzurda bulunan zanlı Barış Akartürk’ün yönlendirmesi ile aldıkları beyanında bulunduğunu söyledi.

Metin meselenin soruşturmasının geniş çaplı sürdüğünü ve tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı 2’nin avukatı, müvekkilinin ifadesinin baskı ve şiddetle alındığını iddia etti ve doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 4 gün tutuklu kalmasına ve zanlı 2’nin doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi. 

 

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