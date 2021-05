Uzman Hemşire Uzun:Halkımızdan ricam lütfen testlerinizi pazara bırakmayın. Haftanın her günü merkezlerimiz açıktır

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uzmanı, Sağlık Bakanlığı Eğitim Hemşiresi, Uzman İlk Yardım Eğitimcisi Filiz Uzun, sosyal medyadan yayınladığı bir paylaşımda, “Her pazar beklendiğimiz bir yoğunluk olmasına rağmen bugün daha da kalabalık gruplar merkezlerimize başvurdu. Lefkoşada pcr ve antijen test yaptıran halkımızdan ricam lütfen testlerinizi pazara bırakmayın. Haftanın her günü merkezlerimiz açıktır. Her şirket ya da meslek grupları personelini günlere göre bölerek yollayabilirler.” dedi.

İşte Filiz Uzun'un paylaşımı:

Bugün Lefkoşa’da 2 fuar ve Mücahitler sitesindeki 3 pcr merkezimizde inanılmaz bir yoğunluk vardı. 3 merkezde çalışan tüm personelim sıcaklara rağmen çok yoğun ve çok kısa molalarla çalışmak zorunda kaldılar. Her pazar beklendiğimiz bir yoğunluk olmasına rağmen bugün daha da kalabalık gruplar merkezlerimize başvurdu. Lefkoşada pcr ve antijen test yaptıran halkımızdan ricam lütfen testlerinizi pazara bırakmayın. Haftanın her günü merkezlerimiz açıktır. Her şirket ya da meslek grupları personelini günlere göre bölerek yollayabilirler. Aynı şirket tüm personelinin hepsini bir güne sığdırmasın lütfen. Bu durum kuyrukların oluşmasına sebep olmaktadır. Sıcakların da giderek artması ile kuyruklarda beklemeniz zorlaşacaktır. Bugün 2 fuar merkezi ve Mücahitler Sitesi merkezlerimizde toplam 2565 pcr test ve 385 antijen test yaptık. Anneler günü olan bu özel günde büyük özveri ile çalışan tüm çalışanlarımı kutlarım. Emeklerinize sağlık