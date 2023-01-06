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Uzmanlar uyardı: Kalp hastalarında ritim bozukluğuna yol açabiliyor

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Avrupa Kardiyoloji Derneği Akut Kardiyovasküler Hastalıklar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, soğuk gribal enfeksiyonların kalp hastalarında bazı olumsuzluklara sebebiyet verebildiğini söyledi.
Uzmanlar uyardı: Kalp hastalarında ritim bozukluğuna yol açabiliyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Görenek, AA muhabirine, havaların iyice soğumasıyla bugünlerde gribal enfeksiyon vakalarında artış gözlemlendiğini belirtti.

Kalp hastalarına bu konuda dikkatli olmaları uyarısında bulunan Görenek, “Bu enfeksiyonlar bizim hastalarımızı yani kalp hastalarını maalesef olumsuz etkiliyor. Bazen enfeksiyonlara bağlı olarak kalpte ritim bozuklukları yani çarpıntı gelişebilmektedir. Bunlar genellikle kalbin kulakçıklarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca eğer altta yatan bir kalp yetmezliği varsa soğuk hava ve buna bağlı gelişen enfeksiyonlar kalp yetmezliği tablosunu daha da kötüleştirebilmektedir.” diye konuştu.

Prof. Dr. Görenek, soğuklarla kalp hastalıklarının direkt ilişkisinin olduğunu, soğuk havanın kalp krizini tetikleyebileceğini gösteren bilimsel çalışmaların bulunduğunu dile getirdi.

“SOĞUK SİSLİ PUSLU HAVA TANSİYONU YÜKSELTİR”

Buna ilişkin bilgi veren Görenek, şunları kaydetti:

“Büyük bir oranda çok önemli bir hasta grubunda soğuk hava, kalp spazmı dediğimiz halk arasında damar büzüşmesi olarak da bilinen duruma neden oluyor. Soğukta, özellikle de soğuğa, rüzgara, kara ve tipiye karşı hele bir de yokuş çıkan bir insanda kalp damarlarında büzüşme meydana gelebilir.

Eğer kişi şanslıysa damardaki spazm belli bir süre sonra çözülebiliyor. Eğer çözülmezse kalp krizine neden oluyor ki bu da kalp kaslarının ölümü ile sonuçlanan çok tehlikeli bir durumdur.

 

Ayrıca soğuk havalarda kan basıncının yani tansiyonun yükseldiğini de biliyoruz. Soğuk, sisli, puslu havalar insanın tansiyonu yükseltiyor. Bu durum da kalp krizini gelişimini kolaylaştırabilmektedir.”

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