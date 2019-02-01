Uzmanlar uyarıyor: Gribe yakalananlar sakın bunları kullanmayın!

Kendinizi çok halsiz hissediyorsanız, yoğun kas ve eklem ağrılarınız varsa tabiri caizse vücudunuz dökülüyorsa, ateşiniz özellikle 3 günü geçmiş şekilde yüksek seyrediyorsa ve boğaz ağrınız çok belirginse grip olmuşsunuz demektir. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doktor Burak Kocagözoğlu, gripten korkulmaması gerektiğini ve antibiyotik konusunda uyarılarda bulundu.

Kocagözoğlu, "Grip ya da nezlede bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz lazım. Aslında bunu hastalığa yakalanmadan önce düşünerek tedbir almamız lazım. Özellikle bağırsak floramızı kuvvetli tutarak, probiyotiklerle destekleyerek gelecek soğuk algınlıklarına karşı hazırlıklı olabiliriz” diye konuştu

Grip, nezle ve soğuk algınlığı durumlarında öncelikli olanın hastanın dinlenmesi olduğuna işaret eden Kocagözoğlu, "Öncelikle mümkünse dinlenmek gerekiyor. Vücut aktivitesini kısıtlarsak grip mikrobuyla daha iyi savaşırız. Onun dışında etkinliği kanıtlanmış C vitaminini doğal yoldan alabiliriz veya çeşitli preparatlar kullanabiliriz.

IHLAMUR, ADAÇAYI VE TARHANA: "Ayrıca hepimizin çok iyi bildiği, çok önemsemediğimiz belki babaanne ve anneannelerimizden kalan şeyler; ıhlamur, adaçayı güzel bir tavuk suyu ya da tarhana çorbası bunlar hem sıvı alımımızı artıracak hem de özellikle ıhlamur ve ada çayının antiviral etkinliğinden faydalanacağız. Sadece ada çayını biraz dikkatli kullanmak gerekebilir, aynı zamanda idrar sökücü ve bu da bir miktar sıvı kaybına neden olabilir."

ABARTMAYIN: "Ancak bitkisel şeyleri ‘iyi gelecek’ diye çok abartmamak lazım. Çünkü bünyeden bünyeye değişmek üzere beklemediğimiz etkiler görülebilir. İlaçlarda dozları daha iyi bildiğimiz için daha net konuşabiliyoruz yani “Günlük 3 tabletten fazla almayın” gibi. Bitkiselde 6 bardak mı 8 bardak mı zarar gelir, bunu çok net bilmiyoruz. O yüzden çok aşırı abartmamak lazım” ifadelerini kullandı.

ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN: Grip tanısı doktor tarafından kesin olarak konulduysa antibiyotik kullanılmamasının daha iyi olacağını dile getiren Uzman Dr. Kocagözoğlu, “Lütfen gripseniz ve bu tanı kesinse antibiyotik kullanmayın ve doktorunuzu antibiyotik için zorlamayın. Çünkü özellikle grip çok ciddi eklem ve kas ağrıları yaptığı için hasta kendini çok kötü hisseder. Ve “Ben bunu galiba kendim atlatamayacağım, bir antibiyotiğe ihtiyacım var’ diye düşünür. Muayenede de doktoru bu yönde yönlendirir."

DOKTORUNUZA ISRAR ETMEYİN: "Eğer doktorunuz teşhisinde eminse antibiyotik konusunda çok ısrarcı olmayın. Size yarardan çok zararı olabilir. Antibiyotik kullanmayın dedik ama grip için ilaçlar var mı evet var. Grip için antiviral ilaçlar kullanabiliyoruz. Her grip olduğumuzda kullanmak çok doğru değil” dedi.

GRİP AŞISI GEREKLİ Mİ: Grip aşısının her insan için şart olmadığını da kaydeden Dr. Kocagözoğlu, “Grip aşısı etkinliği kanıtlanmış bir şey ama her insan için şart değil. Grip aşısı yakalanacağımız grip mikrobunun biraz benzeri. Hangi mikroba yakalanacağımız belli değil çünkü grip mikrobu sürekli kendini değiştiriyor.