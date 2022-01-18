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Uzmanlar Uyarıyor: Televizyon Karşısında Uyumak Dinlenmeye Engel Olabilir

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Avusturya'da yapılan yeni bir araştırma, televizyon karşısında uyumanın kişinin gerektiği kadar dinlenmesini engellediği belirlendi.
Uzmanlar Uyarıyor: Televizyon Karşısında Uyumak Dinlenmeye Engel Olabilir

Avusturya’daki Salzburg Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, insan beyninin olası tehditlere karşı tetikte kalmak için uyku sırasında tanıdık olmayan seslere dikkat ettiğini ortaya koydu.

Avusturya’daki araştırmacılar, uyuyan yetişkinlerin uyku sırasında beyin aktivitelerini ölçü ve tanıdık ve tanıdık olmayan seslere ne tepki verdiklerini bulmaya çalıştı.

Araştırmada, uykudayken tanıdık olmayan sesler duymanın, uykunun ilk aşaması olan hızlı olmayan göz hareketi uykusu (NREM) sırasında insanların beyninin etkilediği belirlendi.

REM SIRASINDA AYNI ETKİ GÖZLEMLENMEDİ

Ancak araştırmacılar, muhtemelen beyindeki mikro yapı değişikliklerinden dolayı uykunun en derin aşaması olan REM sırasında etkiyi görmediklerini belirtti.

Genel olarak, çalışma, bir televizyondan gelen tanıdık olmayan seslerin, beyin daha yüksek alarmda olduğu için dinlendirici bir gece uykusunu engellediğini ortaya koydu.

Çalışma Avusturya’daki Salzburg Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yönetildi ve bugün JNeurosci dergisinde yayınlandı.

Hiçbir uyku bozukluğu bildirmeyen gönüllülere, tam bir gece uykusu sırasında polisomnografi ekipmanı takılarak durumları gözlemlendi.

Polisomnografi, farklı uyku aşamalarında ilerledikçe beyin dalgalarını, solunumu, kas gerginliğini, hareketleri, kalp aktivitesini ve daha fazlasını ölçen bir alet olarak biliniyor.

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