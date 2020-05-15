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Uzmanlardan "Rüya Günlüğü Tutun" Tavsiyesi

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Uzmanlardan "Rüya Günlüğü Tutun" Tavsiyesi
Uzmanlardan "Rüya Günlüğü Tutun" Tavsiyesi

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle korkulu rüyaların artış gösterdiğini söyledi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde de görevli Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilinmeyen durumların ve hastalıkların insanların bütün yaşam fonksiyonları gibi uyku ile uyku içeriğini de etkilediğini anlattı. Uyku içeriğinde rüyaların önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Fidan, şöyle konuştu:

"Herkes gece boyunca 4 ila 6 kez 10-15 dakikalık kesitler halinde rüya görür. Kaygı ve stres artışına bağlı olarak uykudaki değişiklikler nedeniyle rüya içeriklerinde daha fazla korku unsurları ortaya çıkabiliyor. Kovid-19 salgını nedeniyle korkulu rüyalar artış göstermeye başladı. Bunun kontrol altında bulundurulması gerekiyor. Kişilerin gördükleri rüyaların neler olduğunu tespit etmek lazım. Sabah kalktığımızda rüyalarımızın çoğunu hatırlamıyoruz. Rüyaların daha sonra uzmanlar tarafından değerlendirilmesini sağlamamız için rüya günlüğü tutulmasını tavsiye ediyoruz."

Doç. Dr. Fidan, kişilerin yataklarının başında bulunduracağı küçük bir defter ve kalem yardımıyla gece boyunca uyanma esnasında uykusuna ve rüyalarına dair küçük notlar alması gerektiğini bildirdi.

"Rüya günlükleri, uykuyla ilgili problemler ortaya çıktığında uzmanlar için kişinin bilinçaltı ve iç dünyasının değerlendirilmesi için çok önemlidir." diyen Fidan, korkulu rüya gören kişilerin ihtiyaç duyarsa uyku hekimlerinden ya da psikiyatri uzmanlarından profesyonel destek alabileceğini vurguladı.

"KORKULU RÜYA GÖRMEMEK İÇİN DOĞRU BİLGİLENİN"

Korkulu rüyaların düzeltilmesi için öncelikle kişinin doğru olarak bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizen Vural, "Kişilerin Sağlık Bakanlığının ya da Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın ve Bilim Kurulu üyelerinin verdiği bilgilendirmeleri takip etmesi lazım. Onların söylediği tedbirlere harfiyen uyulmalıdır. Kaynağı belli olmayan sağlık haberlerine önem vermesinler." diye konuştu.

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