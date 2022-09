Uzun: AB yapsaydı yine Hayır der miydin be Gardaş?

Uzun'un ' 1 dk be gardaş' başlığı ile sosyal medyadan paylaştığı açıklaması şöyle:

1 dk be Gardaş !

Külliye Değil, Hizmet Binası !

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkemize yapacak olduğu Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet bahçesi hediyedir hediye.

İhtiyaç mı be gardaş? Tabii ki Evet.

Yüce Meclisimize siz ve sizin gibi düşünenler sigara fabrikası demiyor muydu?

Cumhurbaşkanlığına gelince; bir çok ülke temsilcisi ki bunların içinde şu anki ABD Başkanı Joe Biden, 2014 yılında ABD Başkan yardımcısı sıfatıyla gelmemiş miydi?

Görmek isteyenlerin hatırlayacakları üzere; şu anki Cumhurbaşkanlığı binamızda basın açıklamaları dış avluda kışları soğuk ve yağmurlu, yazları ise kızıl güneşin altında yapılmaktadır. Evet bu ülkenin birçok yerde yatırıma ihtiyacı var. Lakin bu proje de bu ihtiyaçlardan biri.

Yeşil alan mı dedin be Gardaş?

Bu projenin sadece %1’inin beton alan olduğunu biliyor muydun?

Marjinalleşme çabası içerisinde olan bazı CTP Milletvekilleri; yeşil alan olan ve kamu menfaati gözetiyor diye bir kılıfına uydurularak yapılan Merkez Lefkoşa projesinin yapım aşamasında şahsen yapılmasına karşı olmamakla birlikte madem ki en yeşilci kendileri niye dozerlerin önüne atlamadılar ?

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn.Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 77. genel kurulunda KKTC’nin resmen tanınması gerektiğine dair çağrı yaparak adeta ülkemiz için yeni bir dönem başlatmıştır.

Anavatanımızın destekleri ve Cumhurbaşkanı’mız Sn.Ersin Tatar’ın liderliğinde ülkemizin; uluslararası alanda hak ettiği yere geleceğine inancımız tamdır.

Yollar, su, okullarımıza destek, yeni ve modern hastahane yapımı vb. gibi bir çok alt yapı desteğinde yapan Anavatanımız, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet bahçesi projesinde de bizlerin yanında ve destekçimiz oluyor.

AB yapsaydı yine Hayır der miydin be Gardaş?

Sesi çok çıkan bu cılız kesim, eğer bu projeyi AB destekliyor olsaydı eminim bizden fazla ihtiyaç olduğuna inanacak ve sahip çıkacaklardı.

Ülkemizde solcu olmanın bir gereği olan Türkiye karşıtlığının geldiği bu nokta kabul edilebilir olmaktan çıkmış ve yapılan bu eylemlerin arkasında gizli ajandaların olduğu en berrak şekilde görünür olmuştur.

Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sn.Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn.Fuat Oktay ve emeği geçen herkese ülkemize kazandırılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet bahçesi projesi için gönülden teşekkür eder, Milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.