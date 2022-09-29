  • BIST 3.146,89
  • Altın 989.033
  • Dolar 18.4744
  • Euro 18.129
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Uzun: AB yapsaydı yine Hayır der miydin be Gardaş?

» »
Ulusal Birlik Partisi MYK üyesi Murat Uzun, Millet bahçesinin yapımını eleştirenlere sert tepki gösterdi. 'Millet bahçesi hediyedir' diyen Uzun, bunun bir ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.
Uzun: AB yapsaydı yine Hayır der miydin be Gardaş?

Uzun'un ' 1 dk be gardaş' başlığı ile sosyal medyadan paylaştığı açıklaması şöyle:

1 dk be Gardaş !
Külliye Değil, Hizmet Binası !
Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkemize yapacak olduğu Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet bahçesi hediyedir hediye.
İhtiyaç mı be gardaş? Tabii ki Evet.
Yüce Meclisimize siz ve sizin gibi düşünenler sigara fabrikası demiyor muydu?
Cumhurbaşkanlığına gelince; bir çok ülke temsilcisi ki bunların içinde şu anki ABD Başkanı Joe Biden, 2014 yılında ABD Başkan yardımcısı sıfatıyla gelmemiş miydi?
Görmek isteyenlerin hatırlayacakları üzere; şu anki Cumhurbaşkanlığı binamızda basın açıklamaları dış avluda kışları soğuk ve yağmurlu, yazları ise kızıl güneşin altında yapılmaktadır. Evet bu ülkenin birçok yerde yatırıma ihtiyacı var. Lakin bu proje de bu ihtiyaçlardan biri.
Yeşil alan mı dedin be Gardaş?
Bu projenin sadece %1’inin beton alan olduğunu biliyor muydun?
Marjinalleşme çabası içerisinde olan bazı CTP Milletvekilleri; yeşil alan olan ve kamu menfaati gözetiyor diye bir kılıfına uydurularak yapılan Merkez Lefkoşa projesinin yapım aşamasında şahsen yapılmasına karşı olmamakla birlikte madem ki en yeşilci kendileri niye dozerlerin önüne atlamadılar ?
Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn.Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 77. genel kurulunda KKTC’nin resmen tanınması gerektiğine dair çağrı yaparak adeta ülkemiz için yeni bir dönem başlatmıştır.
Anavatanımızın destekleri ve Cumhurbaşkanı’mız Sn.Ersin Tatar’ın liderliğinde ülkemizin; uluslararası alanda hak ettiği yere geleceğine inancımız tamdır.
Yollar, su, okullarımıza destek, yeni ve modern hastahane yapımı vb. gibi bir çok alt yapı desteğinde yapan Anavatanımız, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet bahçesi projesinde de bizlerin yanında ve destekçimiz oluyor.
AB yapsaydı yine Hayır der miydin be Gardaş?
Sesi çok çıkan bu cılız kesim, eğer bu projeyi AB destekliyor olsaydı eminim bizden fazla ihtiyaç olduğuna inanacak ve sahip çıkacaklardı.
Ülkemizde solcu olmanın bir gereği olan Türkiye karşıtlığının geldiği bu nokta kabul edilebilir olmaktan çıkmış ve yapılan bu eylemlerin arkasında gizli ajandaların olduğu en berrak şekilde görünür olmuştur.
Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sn.Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn.Fuat Oktay ve emeği geçen herkese ülkemize kazandırılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet bahçesi projesi için gönülden teşekkür eder, Milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: 'Kıbrıs Türkü'nü korumak için daha fazla güç ve silah göndereceğiz'29 Eylül 2022 Perşembe 18:21
  • Kalp Damar Cerrahisi Servisinin tadilatına bugün başlandı29 Eylül 2022 Perşembe 18:16
  • Uzun: AB yapsaydı yine Hayır der miydin be Gardaş?29 Eylül 2022 Perşembe 18:12
  • Töre: Hiçbir masraftan kaçınmayan Anavatanımıza teşekkür ederiz!29 Eylül 2022 Perşembe 18:05
  • Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünün haklarını korumak için gerekli adımları kararlılıkla atacağız29 Eylül 2022 Perşembe 17:57
  • Erhürman: Açıklamalar tek kalemden çıkmış gibi29 Eylül 2022 Perşembe 17:53
  • Bakan Oğuz Hayvan Üreticilerini Ziyaret Etti29 Eylül 2022 Perşembe 17:43
  • Tarladaki vigo tohumunu çalan 2 kişi tutuklandı!29 Eylül 2022 Perşembe 16:46
  • İşi bıraktıktan sonra bilgisayarları çaldılar29 Eylül 2022 Perşembe 16:36
  • Atatürk Spor Salonu (Sanayi) Kavşağı sinyalizasyon sistemi yarın 6 saat kapatılacak29 Eylül 2022 Perşembe 16:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti