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Vakkas Altınbaş sahte evrak iddiasıyla tutuklandı

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Girne'de "resmi evrak sahteleme" ve "tedavüle sürme" suçlarından, aralarında işinsanı Vakkas Altınbaş'ın da olduğu toplam 7 kişi mahkemeye çıkarıldı.
Vakkas Altınbaş sahte evrak iddiasıyla tutuklandı

Ahmet Bayraktar’ın polise sahte sözleşme hazırlamak için Vakkas Altınbaştan 1 milyon sterlin aldığını itiraf etmesi üzerine   “Resmi evrak sahteleme” ve tedavüle sürme” suçlamalarıyla Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş, Ahmet Bayraktar, Mehmet Akacan, Rafet Uzun, Mehmet Şefik Ormancı ve Kemal Yorgancıoğulları Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis bu sabah olaya tanıklık eden 2 kişi daha tespit etti.

Olayla ilgili zanlı konumunda olan Orkun Altınbaş’ın yurtdışında olduğu belirtilerek, bu hafta adaya dönmesinin beklendiği aktarıldı.

İddia makamı zanlılar hakkında ilk etapta 3 gün tutukluluk talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 1 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

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