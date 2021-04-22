Varış: Hekimlerin devlet eliyle iş güvencesiz çalıştırılmasına tahammülümüz kalmadı!

Ahmet Varış, TIP-İŞ’in bu ülkede yaşayan herkesin eşit, ulaşılabilir, nitelikli bir kamusal sağlık hizmeti almasını görev edindiğini, pandemi döneminde her dönemde olduğu gibi tüm risklere rağmen çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini söyledi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Ahmet Varış katıldığı televizyon programında Sağlık Bakanı ile yapmış oldukları görüşmeyi değerlendirdi.

Ahmet Varış, TIP-İŞ’in bu ülkede yaşayan herkesin eşit, ulaşılabilir, nitelikli bir kamusal sağlık hizmeti almasını görev edindiğini, pandemi döneminde her dönemde olduğu gibi tüm risklere rağmen çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

HEKİMLERİN YARISI İŞ GÜVENCESİ OLMADAN ÇALIŞIYOR

Varış, hekimlerin son yıllarda, gelen çeçen hükümetler tarafından iş güvensiz çalıştırılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi. Varış, “Kamuda çalışan 300 hekimden 140 tanesi iş güvencesiz çalışmaktadır. Neredeyse yarısı devlet eliyle iş güvencesi olmadan çalıştırılmaktadır ve biz bunu kabul edemeyiz. Son 5 yıldır kadrolu istihdamı yapılmamıştır. Biz bunları diyalog yoluyla çözmeye çalıştık ama ne yazık ki sorunlarımız sürekli ötelenmiştir” dedi.

EK BİR TALEBİMİZ OLMADI

Varış tüm dünyada sağlığa yatırım yapılırken, bizim ülkemizde ve iş gücü kaynakları ve sağlık merkezlerine alt yapı olanakları başta olmak üzere sağlıktan tasarruf edilmesi yoluna gidildiğini, eylemlerinde ek bir talepleri olmadığını, hekimlerin iş güvenceli çalıştırılması için mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının 24 saat görev yaptıklarını ameliyathane hemşiresinden ambulans şoförüne, anestezi teknisyeni, temaslı takip ekibi gibi sağlık merkezinde 24 saat ayrılmadan görev yapan özellikle %90 hekim dışı sağlık personeline yemek verilmesinin de sendika için önemli olduğunu söyledi. Hekim dışı sağlık çalışanlarına değer verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sağlıkta eylem yapmanın çok zor olduğu söyleyerek “Bizler sonuna kadar uzlaşı ve diyalog yoluyla sorunları çözme taraftarıyız. 2 haftadır süren eylemimizle ilgili Sağlık Bakanı ile dün görüştük ve Sayın Sağlık Bakanı elinden gayreti göstereceğini, gerek başbakan gerek maliye bakanı olmak üzere hükümetin diğer yetkilileri ile gereken görüşmeleri yapacağını ve sorunları çözmek için hükümet tarafından somut adımlar atılmasını sağlayacağını bize taahhüt etmiştir.” Dedi.

ACİL VE YATILI TEDAVİLER DEVAM EDİYOR

Varış, aciliyet gerektiren durumlara müdahale edilecek şekilde eylemin organize edildiğini, yatan hastalardan kanser tedavisi görenlere kadar tedavilerin devam ettiğini, kritik ve acil hastaların tedavisinin de yapıldığını ve hükümetin haklı talepleri ile ilgili somut adımlar atarak eylemlilik sürecini en erken zaman olumlu şekilde sonlandırmak istediklerini söyledi.

Somut adımlar atılmaması durumda mücadele etmeye devam edeceklerini ve eylemlilik sürecinin yükseleceğini söyledi.