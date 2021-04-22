  • BIST 1.345
  • Altın 476,540
  • Dolar 8,2803
  • Euro 9,9437
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA39'u yerel 44  pozitif vakaya rastlandı, 59 kişi taburcu edildi

Varış: Hekimlerin devlet eliyle iş güvencesiz çalıştırılmasına tahammülümüz kalmadı!

» »
Ahmet Varış, TIP-İŞ’in bu ülkede yaşayan herkesin eşit, ulaşılabilir, nitelikli bir kamusal sağlık hizmeti almasını görev edindiğini, pandemi döneminde her dönemde olduğu gibi tüm risklere rağmen çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini söyledi
Varış: Hekimlerin devlet eliyle iş güvencesiz çalıştırılmasına tahammülümüz kalmadı!

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Ahmet Varış katıldığı televizyon programında Sağlık Bakanı ile yapmış oldukları görüşmeyi değerlendirdi.

Ahmet Varış, TIP-İŞ’in bu ülkede yaşayan herkesin eşit, ulaşılabilir, nitelikli bir kamusal sağlık hizmeti almasını görev edindiğini, pandemi döneminde her dönemde olduğu gibi tüm risklere rağmen çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

HEKİMLERİN YARISI İŞ GÜVENCESİ OLMADAN ÇALIŞIYOR

Varış, hekimlerin son yıllarda,  gelen çeçen hükümetler tarafından iş güvensiz çalıştırılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi. Varış, “Kamuda çalışan 300 hekimden 140 tanesi iş güvencesiz çalışmaktadır. Neredeyse yarısı devlet eliyle iş güvencesi olmadan çalıştırılmaktadır ve biz bunu kabul edemeyiz. Son 5 yıldır kadrolu istihdamı yapılmamıştır. Biz bunları diyalog yoluyla çözmeye çalıştık ama ne yazık ki sorunlarımız sürekli ötelenmiştir” dedi.

EK BİR TALEBİMİZ OLMADI

Varış tüm dünyada sağlığa yatırım yapılırken, bizim ülkemizde ve iş gücü kaynakları ve sağlık merkezlerine alt yapı olanakları başta olmak üzere sağlıktan tasarruf edilmesi yoluna gidildiğini, eylemlerinde ek bir talepleri olmadığını, hekimlerin iş güvenceli çalıştırılması için mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının 24 saat görev yaptıklarını ameliyathane hemşiresinden ambulans şoförüne, anestezi teknisyeni, temaslı takip ekibi gibi sağlık merkezinde 24 saat ayrılmadan görev yapan özellikle %90 hekim dışı sağlık personeline yemek verilmesinin de sendika için önemli olduğunu söyledi. Hekim dışı sağlık çalışanlarına değer verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sağlıkta eylem yapmanın çok zor olduğu söyleyerek “Bizler sonuna kadar uzlaşı ve diyalog yoluyla sorunları çözme taraftarıyız. 2 haftadır süren eylemimizle ilgili Sağlık Bakanı ile dün görüştük ve Sayın Sağlık Bakanı elinden gayreti göstereceğini, gerek başbakan gerek maliye bakanı olmak üzere hükümetin diğer yetkilileri ile gereken görüşmeleri yapacağını ve sorunları çözmek için hükümet tarafından somut adımlar atılmasını sağlayacağını bize taahhüt etmiştir.” Dedi.

ACİL VE YATILI TEDAVİLER DEVAM EDİYOR

Varış, aciliyet gerektiren durumlara müdahale edilecek şekilde eylemin organize edildiğini, yatan hastalardan kanser tedavisi görenlere kadar tedavilerin devam ettiğini, kritik ve acil hastaların tedavisinin de yapıldığını ve hükümetin haklı talepleri ile ilgili somut adımlar atarak eylemlilik sürecini en erken zaman olumlu şekilde sonlandırmak istediklerini söyledi.

Somut adımlar atılmaması durumda mücadele etmeye devam edeceklerini ve eylemlilik sürecinin yükseleceğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Kendinizi ölümle baş başa görüyorsunuz'21 Nisan 2021 Çarşamba 20:00
  • Üstel: Yoğun bakımdaki 5 kişiden 2'si entübe!21 Nisan 2021 Çarşamba 15:32
  • Dünyadaki İlk Sıtma Aşısı Afrika'da 650 Binden Fazla Çocuğa Uygulandı21 Nisan 2021 Çarşamba 13:50
  • Hamilelere "üçüncü dalga" uyarısı: Mutlaka aşı olun20 Nisan 2021 Salı 20:34
  • Dünya Genelinde 904 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı20 Nisan 2021 Salı 15:04
  • DSÖ: Kovid-19 Vaka Ve Hastaneye Yatış Oranları 25-59 Yaş Arasında Endişe Verici Şekilde Artıyor20 Nisan 2021 Salı 12:40
  • Japon Araştırmacılar Kovid-19'u 5 Dakikada Saptayabilen Test Metodu Buldu20 Nisan 2021 Salı 09:40
  • Bilim Kurulu üyesi, aşı olup da Koronavirüs'e yakalanan kişi sayısını açıkladı20 Nisan 2021 Salı 08:47
  • Turizm sezonunu açan Yunanistan, aşı yaptırmış bazı ülke vatandaşlarına karantinayı kaldırdı19 Nisan 2021 Pazartesi 19:39
  • Covid-19’da ‘bağışıklık’ sorusunun yanıtı için kasıtlı olarak virüs verecekler19 Nisan 2021 Pazartesi 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti