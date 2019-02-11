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Vatandaşlara belirtilen bölgelere girmemeleri uyarısında bulunuldu

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Vatandaşlara belirtilen bölgelere girmemeleri uyarısında bulunuldu
Vatandaşlara belirtilen bölgelere girmemeleri uyarısında bulunuldu

Güzelyurt Kaymakamlığı, 25 Şubat- 17 Mart tarihlerinde Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında topçu atışları yapılacağını duyurarak, vatandaşlara belirtilen bölgelere girmemeleri uyarısında bulundu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye, atış yapılacak tarihte saat 07.00 ile 20.00 arasında can ve mal emniyeti açısından, aşağıda belirtilen bölgelere girilmemesi istendi:

“Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m doğusu, Karpaşa hattın doğusu, doğuda: Yumru T. - Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı, Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü 500 m. Hattının kuzeyi, Kuzeyde: Karpaşa –Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.”

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