  • BIST 103.851
  • Altın 221,867
  • Dolar 5,2537
  • Euro 5,9331
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Vatandaşlara belirtilen bölgelere girmemeleri uyarısında bulunuldu

» »
Vatandaşlara belirtilen bölgelere girmemeleri uyarısında bulunuldu
Vatandaşlara belirtilen bölgelere girmemeleri uyarısında bulunuldu

Güzelyurt Kaymakamlığı, 25 Şubat- 17 Mart tarihlerinde Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında topçu atışları yapılacağını duyurarak, vatandaşlara belirtilen bölgelere girmemeleri uyarısında bulundu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye, atış yapılacak tarihte saat 07.00 ile 20.00 arasında can ve mal emniyeti açısından, aşağıda belirtilen bölgelere girilmemesi istendi:

“Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m doğusu, Karpaşa hattın doğusu, doğuda: Yumru T. - Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı, Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü 500 m. Hattının kuzeyi, Kuzeyde: Karpaşa –Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.”

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 14 Azerbaycanlı ressamın 40 eserinin yer aldığı sergi yarın açılıyor12 Şubat 2019 Salı 15:30
  • Ataoğlu: "Güney bizden çok rahatsız..."12 Şubat 2019 Salı 15:25
  • Kıbrıs’ı yasa boğan Filiz’in ölümüyle ilgili flaş iddia12 Şubat 2019 Salı 15:23
  • Şahali: “Üreticilerin doğru şekilde desteklenmesini çok önemsiyoruz”12 Şubat 2019 Salı 15:20
  • LTB’nin sokak kütüphanelerine yönelik kitap paylaşım kampanyası başladı12 Şubat 2019 Salı 14:45
  • Mecliste, üniversitelerin ekonomik önemi, geliştirilmesi için gerekenler ve üretim sorunları da tartışıldı12 Şubat 2019 Salı 14:40
  • Devlet üretme çiftlikleri 30 baş inek, 10 baş tosun ve 50 baş körpe kuzu satacak12 Şubat 2019 Salı 14:35
  • Erhürman’dan ‘yatırım yapın, destekleyelim’ çağrısı12 Şubat 2019 Salı 14:30
  • Kayıp Şahıslar Komitesi Lüksemburg büyük dukalığı’na yardımından dolayı teşekkürlerini sundu12 Şubat 2019 Salı 14:10
  • “Limasol direnişi, Kıbrıs Türk Halkının varlığını sürdürme mücadelesinde unutulmayacak bir savunma ve kahramanlık örneğidir…”12 Şubat 2019 Salı 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti