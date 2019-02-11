  • BIST 102.973
  • Altın 221,820
  • Dolar 5,2521
  • Euro 5,9482
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Vatandaşlara belirtilen bölgelere girmemeleri uyarısında bulunuldu

» »
Vatandaşlara belirtilen bölgelere girmemeleri uyarısında bulunuldu
Vatandaşlara belirtilen bölgelere girmemeleri uyarısında bulunuldu

Güzelyurt Kaymakamlığı, 25 Şubat- 17 Mart tarihlerinde Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında topçu atışları yapılacağını duyurarak, vatandaşlara belirtilen bölgelere girmemeleri uyarısında bulundu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye, atış yapılacak tarihte saat 07.00 ile 20.00 arasında can ve mal emniyeti açısından, aşağıda belirtilen bölgelere girilmemesi istendi:

“Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m doğusu, Karpaşa hattın doğusu, doğuda: Yumru T. - Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı, Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü 500 m. Hattının kuzeyi, Kuzeyde: Karpaşa –Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.”

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman Ankara’da13 Şubat 2019 Çarşamba 09:58
  • Tiyatrocu Şenay Aktuğ hayatını kaybetti!13 Şubat 2019 Çarşamba 09:06
  • Fiyatlar çıldırtıyor !..13 Şubat 2019 Çarşamba 08:30
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!13 Şubat 2019 Çarşamba 08:00
  • Bakanlar Kurulu kabinesinde değişikliğe gidileceği iddia ediliyor! Hangi Bakan görevden alınabilir?12 Şubat 2019 Salı 22:14
  • Başbakan Erhürman, Ankara'ya gitmek üzere KKTC'den ayrıldı12 Şubat 2019 Salı 21:21
  • Başbakan Erhürman Ankara'ya gidiyor12 Şubat 2019 Salı 20:25
  • Erhürman: Yatırım yapın, destekleyelim12 Şubat 2019 Salı 19:53
  • AB Burs Programı Etkinliği 14 Şubat’ta12 Şubat 2019 Salı 19:40
  • 4 saat elektrik kesintisi!12 Şubat 2019 Salı 19:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti