Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonuçları Açıklandı

28.09.2022 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Alsancak’ta Akdeniz Sokakta, yol içerisinde ölü olarak bulunan Alsancak’ta sakin Hakan ESİN(E-55)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

29.09.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Arif RENÇBEROĞLU(E-61)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp kriz, aort damarı yırtılması ve iç kanama” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.