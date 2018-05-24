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Vergi Dairesi Müdürünün aracı kundaklandı mı?

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Vergi Dairesi Müdürünün aracı kundaklandı mı?
Vergi Dairesi Müdürünün aracı kundaklandı mı?

Kalkanlı’ya ait evde bulunan üç araç içerisinde yer alan arabanın alev almasının ardından, aile diğer araçları güçlükle yanmaktan kurtardı.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü 03.00’te yaşanan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da Özdemir Kalkanlı’yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Denktaş’ın polisten de geniş kapsamlı ve çözüm alıcı bir tahkikat yapmasını istediği öğrenildi.

HK Ajans

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