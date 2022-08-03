Vergiler ödeniyor, kaliteli yaşam hakkımız

Açıklamada Haziran ayında ödenen vergi miktarının 120 milyon TL olduğu vurgulandı.

'Daha kaliteli yaşam her vatandaşın hakkıdır' diyen TUTDER, yol, su eğitim ve sağlık hizmetlerinin haklı talepler olduğunu vurguladı.

TUTDER tarafından yapılan açıklama tamamen şu şekilde:

"Geçtiğimiz ay yayınladığımız verilerimizde Mayıs ayı içerisinde devlete sizin adına yaptığınız peşin ödemenin 100 milyon olduğunu açıklamış ve sizlerin de devletten yol, su, eğitim, kanalizasyon, sağlık ve eğitim hizmetlerini peşinen isteme hakkınızın doğduğunu açıklamıştık.

Bu ay sizlere yine sizin adınıza peşinen ödediğimiz haziran ayı vergilerimizin miktarını açıklıyoruz: 120 milyon TL Vergilerini peşin ödeyen vatandaşlar olarak sadece temel hizmetleri değil, devletimizden daha kaliteli bir yaşam için gerekli koşulları oluşturmasını talep etme hakkımız doğmuştur. Daha kaliteli yaşam her vatandaşın hakkıdır. Bunu talep etmek vatandaşlar olarak hakkımızdır."