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Vergisiz akaryakıt üreticilerin hesaplarına yattı

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Vergisiz akaryakıt üreticilerin hesaplarına yattı
Vergisiz akaryakıt üreticilerin hesaplarına yattı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2016-2017 bitkisel üretim sezonu ve 2017 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak ve üretimde kullanılan akaryakıt maliyetinin bir kısmının üreticilere ve üretime destek olarak ödenmesi amacıyla, toplam hakedişin %40’lık kısmına karşılık gelen 5.386.754,00 TL’lik akaryakıt ödemesi 8.371 üreticiye yatırılmıştır.

Üreticilerimiz kartlarına aktarılan hakedişlerini benzin istasyonlarında kullanabilirler.

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